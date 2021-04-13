Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak

Amerikalı takım, geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan Spa 6 Saat yarışının katılımcı listesinde yer alıyordu, ancak takımın sahibi Jim Glickenhaus, Pipo-motorlu 007LMH araçlarının etkinliğe katılmayabileceğini açıklamıştı.

Şimdi ise, Glickenhaus Racing’in yılın ilk WEC yarışını kaçıracağı duyuruldu. Takımın ilk defa, Temmuz ayındaki Portekiz yarışına katılması bekleniyor.

Autosport’a konuşan Glickenhaus, ‘’Kesinlikle Spa’da yarışamayacağız ve bu, çalkantılı bir karar oldu.’’

‘’Olmak istediğimiz yerde olduğumuz zaman, yarışmaya başlamayı planlamıştık çünkü bu beş yıllık bir program ve burada uzun sürecek bir oyun.’’

‘’Tutumumuzu hiç değiştirmedik ve Spa’ya gitmek için hiç acelemiz olmadı.’’ dedi.

Glickenhaus aracı hemen homologe etmeyecekleri konusunda her zaman ısrarcı olmuştu. Takım, 007 aracının İsviçre’deki Sauber rüzgar tünellerinde bu hafta iki aerodinamik testten geçeceğini açıkladı.

Glickenhaus Racing 007LMHs Photo by: Glickenhaus Racing

‘’Üzerinde çalıştığımız iki ayar var ve birinin yere basma gücü daha fazla.’’

‘’Hangisinin en iyi olduğuna karar vermeliyiz çünkü sadece bir aero ayarı kullanma iznimiz var, sonrasında da Vallelunga’da bir test daha yapacağız.’’

‘’Bu 30 saatlik testimizden önceki son test olacak, sonrasında ise iki araç da Portimao’da yarışmaya hazır hale gelmiş olacak.’’

Geçtiğimiz hafta, Vallelunga’da bir 007 aracı sürüş yapmıştı. İki günlük test boyunca Richard Westbrook, Olivier Pla ve Franck Mailleux’nün kullandığı araç toplamda 2000 km’lik yol gitti.

Glickenhaus’un Spa’da yarışmayacak olmasından dolayı, Belçika’daki yarışta sadece üç yeni hiper araç yarışacak. Bunlardan iki tanesi Toyota GR010 HYBRID LMH’lar ve diğeri ise Signatech tarafından tasarlanan LMP1 ORECA olacak.