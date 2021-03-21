Glickenhaus, WEC'in Spa'daki açılış yarışını kaçırabilir

Butik üretici, WEC sezonuna kendi ürettiği iki 007 LMH hiper araçla katılacak. Üretici, Nisan’daki Portimao sezon açılışını kaçırmayı planlıyordu.

COVID-19 nedeniyle yarış Haziran ayına ertelendi. Aynı zamanda Le Mans 24 saat de Ağustos ayına ertelendi ve 1 Mayıs’taki Spa yarışı yeni sezon açılışı olacak.

Glickenhaus, 007 LMH’ın tamamen homologe edildiğini ve Spa’ya kadar yarışa hazır olacağını söylemişti. Takım, Nisan ayında Aragon’da 30 saatlik bir dayanıklılık testi yaparak homologasyonu tamamlamayı planlıyordu.

Ancak, Motorsport.com’a konuşan Amerikalı girişimci, pandeminin etkileri nedeniyle bazı plananlanan zaman çizelgelerinin tamamlanamayabileceğini söyledi.

Glickenhaus konuyla ilgili şunları söyledi: “Beş yıl boyunca yarışmaya uygun bir araç yapıyoruz.”

“Tamamen hazır olduğumuzu düşünmeden hareket etmek aptalca olur. Sadece kaza testini tamamladık. Aero testini planlamaya çalışıyoruz ancak aero üzerinde çalışanlar bize hâlâ tarih vermedi çünkü COVID’le ve personelle ilgili sıkıntılar yaşıyorlar.”

“Bu yüzden tarihler erteleniyor. En sonunda takvimi, Spa’da yarışmak adına imkansız olan bir tarihe erteledik. Portimao’da başlayabiliriz.”

“Spa’da yarışmak isterdim ancak bilmiyorum. Bunlar garip zamanlar.”

007 LMH şimdiye kadar üç test tamamladı. Vallelunga’daki sürüşünün ardından bir sonraki ay Monza’da iki günlük test yapıldı. Sonrasında bu haftanın başında Vallelunga’da kazayla sonuçlanan bir sürüş daha yapıldı.

Glickenhaus yine de aracın kat ettiği kilometreden memnun olduğunu ve kazadan önce “100 turdan fazla” tur tamamlandığını söyledi.

Glickenhaus, “Araç çok güçlü.”

“Çok güçlü şekilde çalışıyor. Sürücülerin öğrenmesi gereken çok şey var çünkü LMP1 gibi değil. Daha çok ‘super-super GT aracı’, GT1 veya ona benzer bir şey gibi.” dedi.

Glickenhaus, 007 LMH’ın, Toyota’nın GR010 hiper aracıyla ve Alpine A480’le nasıl kıyaslanacağını da merak ediyor.

Amerikalı iş adamı şunları ekledi: “Kural koyanlar hibrit Toyota’yı, bizi, Alpine’in eski LMP1’ini ve 2023’te yeni IMSA araçlarıyla gelecek Porsche’yi ve Audi’yi nasıl kıyaslayacak? Bu ilginç olacak.”

“Bunu yapabilecekleri konusunda iyimserim. Herkes bunun olmasını istiyor. Umuyorum ki bu sorun çözülecek.”