Glickenhaus, Portimao'daki yarışa katılacağı sürücüleri açıkladı

Glickenhaus, Toyota ve Alpine ile birlikte 2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın hiper araç sınıfında mücadele edecek üç takımdan biri.

Glickenhaus, WEC'e geçiş sezonu için yedi kişilik bir kadro açıkladı ancak iki aracında yarışacağı isimleri açıklamaktan kaçındı.

Henüz genel kadrolar açıklanmamış olsa da, önümüzdeki ay Portekiz'de yapılacak yarışta 007 LMH'yi sürecek isimlerin Briscoe, Dumas ve Westbrook olacağı duyuruldu.

Takım, WEC'teki ilk yarışına sadece bir araçla katılma kararı aldı, çünkü ikinci araç Aragon'da planlanan 30 saatlik testin ardından tamamen baştan yapılacak.

Glickenhaus, her iki aracını da Temmuz ayındaki Monza ve Ağustos ayındaki Portimao'da piste çıkarmayı planlıyor.

Briscoe, 2020 IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası sezonunun sonunda Wayne Taylor Racing'deki koltuğunu kaybetmesinin sonra Glickenhaus'a katıldı ve Portimao yarışı, Le Mans dışında katıldığı ilk WEC yarışı olacak.

Bu arada Dumas, Glickenhaus ile olan anlaşmasına rağmen bir Porsche fabrikası sürücüsü olmaya devam ediyor ve bu yıl WEC'te Alpine A480 olarak yarışan Rebellion R-13 deneyimi var.

Westbrook ise 2020 sezonunun sonunda Aston Martin’in -WEC'in- GTE Pro sınıfından aniden ayrılma kararı almasının ardından araçsız kaldı.

Glickenhaus'un açıklamasıyla, Gustavo Menezes, Olivier Pla, Pipo Derani ve Franck Mailleux, Portimao'yu kenarda geçirecek.