Glickenhaus, LeMans hiperaraç tasarımına ait yeni fotoğraflar yayınladı

Ana yarış serileri Nürbürgring 24 saat ve VLN serisi olan butik spor araç üreticisi Glickenhaus, WEC'in hiperaraç serisine katılma üzerine olan isteklerini 2018'in yazında dile getirmişti.

Geçtiğimiz Eylül güncellenmiş çizimleri ortaya çıkaran Amerikan üretici, yaptıkları basın açıklamasında proje hakkında daha çok çizim ve daha çok bilgi ortaya çıkarttı.

Glickenhaus, Eylül ayında Silverstone ile açılış yapacak olan 2020/21 WEC sezonuna Toyota, Aston Martin ve ByKolles ile katılmaya hazır olan 4 kuruluştan biri konumunda, bu dörtlüye 2022'nin bir bölümünde Peugeot'nun da eklenmesi bekleniyor.

SCG007 adlı model 1100 kg ağırlığında ve 3 litrelik çift turbo motorun 840 beygir gücünde olması planlanıyor ve daha tanıtılmamış ek bir partner tarafından üretilmesi planlanıyor.

Glickenhaus'un VLN takımı ile işbirliği içinde olan İtalyan marka Podium Advanced Engineering yeni aracı tasarlayan marka konumunda.

Glickenhaus 007 Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus Glickenhaus 007 Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus Glickenhaus 007 Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus

Aracın üretimi için belirlenmiş olan takvime göre, aracın üretimine Ağustos ayında başlanacak ve ilk shakedown Eylül ayında yapılacak, 2020/21 sezonunun başlangıcıyla aynı zamanda - ki bu durum takımın Silverstone gridinde bulunma ihtimalini zora sokuyor.

Aralarında Luca Ciannetti'nin de bulunduğu pek çok isim projenin içinde yer alıyor, Ciannetti takımın patronu olacak ve an itibariyle Podium Advanced Engineering'in Otomotiv Mühendisliği ve Motor Sporları kollarının başında bulunmakta.

Ciannetti, takıma adını veren kurucusu Jim Glickenhause ve oğlu Jesse ile "yan yana" çalışacak.

2018'de Glickenhaus'un VLN projesine katılan Matteo Cavedoni takım menajeri görevini üstlenirken eski Toro Rosso Formula 1 şef tasarımcısı Mark Tatham şef mühendis olarak görev alacak.

Glickenhaus aynı zamanda bu sene piste çıkacak olan başka bir araç üzerinde çalışıyor, (aşağıda gösterilen) SGC 004C, markanın eski modeli olan SGC 003'ün yerini alarak Nürbürgring 24 Saat'te yarışacak.

Ondan önceki model olan - ve 2017'de Nürbürgring 24 Saat'te pole pozisyonu yakalayan - SGC 003 gibi, FIA'nın GT3 kurallarına göre oluşturulan SP-X klasmanında mücadele edecek.