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Glickenhaus, işler yolunda giderse seneye WEC'e dönüyor!

Glickenhaus, gelecek sezon Le Mans Hypercar sınıfında yarışmak istediklerini bir kez daha açıkladı, işler yolunda giderse takım Katar'daki ilk yarışta pistte olacak.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Glickenhaus, işler yolunda giderse seneye WEC'e dönüyor!
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2024'te ilki düzenlenecek Katar WEC mücadelesinin lansmanında Autosport'a konuşan takım sahibi Jim Glickenhaus, gelecek sezon en az bir araçla yarışmayı düşündüklerini söyledi.

Bu açıklama, takımın 2023'te WEC'te devam etmek için hâlâ planlar üzerinde çalıştığını ve araçlarını çalıştıracak ticari bir ortak ya da müşteri takımı bulmanın bir gereklilik olduğunu belirten önceki açıklamaların ardından geldi.

Glickenhaus, "Önümüzdeki yıl WEC'te olacağız. En kötü senaryoda bile bir araçla dahi olsa yarışacağız ancak daha fazla araçla pistte olacağımıza inanıyoruz."  

"Ne yapacağımızı henüz kesin olarak bilmiyoruz çünkü her şey şekillenmeye devam ediyor."

"Kendi araçlarımızla veya müşteri olarak yer alacağız ancak kendimizi -küçük çaplı olsa da- bir fabrika takımı olarak görüyoruz, nitekim günün sonunda araç satmak için yarışıyoruz." dedi. 

Jim Glickenhaus, Glickenhaus Racing

Jim Glickenhaus, Glickenhaus Racing

Photo by: JEP / Motorsport Images

Gelecek sezon tam sezon yarışıp yarışmayacakları da sorulan Glickenhaus, "Bunun için çabalıyoruz ancak önümüzdeki yıl ne olup ne olmayacağı konusunda kontrol bizde değil."

"WEC benim durumumun ve işlerin nasıl değiştiğinin farkında. Hayranların bizi sevdiğini ve seriye katkıda bulunduğumuzu biliyorum."

"Küçük bir takıma göre oldukça iyiydik, bu yüzden WEC'in bizimle çalışmak istediğini düşünüyorum." dedi.

Glickenhaus geçtiğimiz sezon Richard Westbrook, Ryan Briscoe ve Franck Mailleux tarafından paylaşılan 007 ile Le Mans'ı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bunun yanı Sebring ve Spa'da podyum ve iki pole pozisyonu da elde eden takım, Monza'da ise bir turbo şarj arızası öncesi galibiyete gidiyordu.

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