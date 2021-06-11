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WEC / Algarve Haberler

Glickenhaus hiper aracı Portimao için ''%100 hazırmış''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Richard Westbrook'a göre, Glickenhaus'un yeni Le Mans Hiper aracı ''Portimao için %100 hazır''.

Glickenhaus hiper aracı Portimao için ''%100 hazırmış''

Westbrook, daha herhangi bir yarışa çıkmamış Glickenhaus-Pipo 007 LMH'in, 2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Portimao 8 Saat'lik yarışına katılmak için tamamen hazır bir paket olduğunu söyledi.

Portimao'da Glickenhaus'un tek aracını Romain Dumas ve Ryan Briscoe ile paylaşacak olan Westbrook şu ifadeleri kullandı: ''Aracın pistteki performansı ve dayanıklılığı sayesinde araçta çok özgüvenliyiz.''

''Portimao için hazır olduğumuza ikna olmuş durumdayım. Eğer Spa'ya gitseydik ise bu yarış için hazır olamayacağımızı düşünüyorum.''

''Bu proje sıfırdan başladı, yani öğrenmemiz ve doğru yapmamız gereken çok şey vardı.''

Westbrook, Podium Advanced Technologies tarafından İtalya'da geliştirilen 007'nin dayanıklılığına olan güveni konusunda takımın kurucusu Jim Glickenhaus'a destek çıktı.

Autosport'a konuşan Westbrook, ''Yaptığımız tüm testlerde, geçtiğimiz ay Aragon'da yaptığımız 30 saatlik test de dahil olmak üzere, hiçbir büyük problemle karşılaşmadık.''

''Motor, vites kutusu ve süspansiyon gibi büyük bileşenler tarafında her şey başlangıçtan beri %100 oldu.''

''30 saatlik testler boyunca bazı parçalarımızın kullanım ömürleri dolmuştu ve o zaman bile motor/vites kutusu bölümünde herhangi bir sorun yaşamadık.''

''Kullanım ömürlerini dolduran parçaları kullandığımız için bazı elektrik arızalarımız oldu ancak bunlar 30 saat içinde yaşandı.''

Westbrook, 007 aracının Pazar günkü sekiz saatlik yarışta damalı bayrağı göreceği konusunda  da emin.

''Yarışı bitirememek bizim için bir endişe değil. Ancak yine de yarışta beklenmedik şeyler olabilir.''

''Testlerde gördüğümüz kadarıyla, sekiz saatlik yarış bizim için problem olmayacak.''

Westbrook, hiper araç sınıfında bulunan Glickenhaus'un, rakipleri Toyota GR010 HYBRID LMH aracı ve Alpine-Gibson A480 LMP1 aracına kıyasla nasıl performans çıkaracağı hakkında görüşlerini de dile getirdi.

''Herkes bana, yarışta nasıl sıralanacağımızı soruyor. Bunun cevabını bilmiyorum çünkü Aragon'da bize katılan birkaç LMP2 dışında, testleri kendi başımıza yaptık.''

''Söyleyebileceğim tek şey, aracımızın sürüşü harika. Gerçekten dengeli hissettiriyor ve hiçbir zaman çılgınca bir şey yapmıyor.''

''Cuma günkü birinci antrenmandan sonra bu soruyu daha rahat cevaplayabiliriz.''

Westbrook, hiper araç sınıfında yarışan araçların, Spa'da olduğu gibi, tek tur hızında LMP2 prototiplerinden daha hızlı olma ihtimalinin çok olası olmadığını söyledi.

''İnsanlar, Portimao'nun LMP2'ye daha yatkın bir pist olduğunu fark etmeliler. Ancak, Monza'da ve ardından da 24 Saatlik Le Mans'ta, arayı açabileceğimize eminim.''

Glickenhaus, araçlarının geliştirilmesi ve homologasyon çalışmalarına odaklandıkları için, WEC'nin Spa'da yapılan açılış etkinliğine katılmadı.

Önce şasisi tamamlanıp ardından Aragon'da 30 saatlik teste katılan 007 aracı, Monza öncesinde tekrar düzenlenecek ve Glickenhaus ekibi, Monza'daki yarışa iki aracıyla katılacak.

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