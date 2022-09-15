Glickenhaus, Bahreyn WEC katılımcı listesinde yok

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Amerikalı üretici, maliyet sorunları nedeniyle Japonya'daki Fuji Speedway'de geçen hafta sonu; sondan bir önceki raundu atlamıştı ancak 12 Kasım'da gerçekleşecek Bahreyn 8 Saat yarışına katılmak için kapıyı açık bırakmıştı.

Ekipler araçlarını Orta Doğu'daki ada ülkesine deniz yolu ile göndermeye hazırlanırken, Glickenhaus'un Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki sekiz saatlik yarış için hazır olmayacağı doğrulandı.

Hypercar sınıfındaki takımların başlangıçta giriş hakkı elde etmek için tüm sezonu en az bir araçla devam ettirmesi gerekiyordu, ancak daha sonra WEC'in bu konuda esneklik sunacağı netleşti.

Glickenhaus, bu yıl performans ve aracın güvenilirliği hakkında büyük bir adım atmıştı. Pole pozisyonu aldıkları Monza'da bir pitten geçme cezası almadan ve bir turbo arızasıyla yarış dışı kalmadan önce, takım galibiyete gidiyor gibi görünüyordu.

Takımın Fuji ve Bahreyn yarışlarını atlamasının ardından Monza, Glickenhaus'un bu sezonki son yarışı haline gelmiş oldu.

Glickenhaus'un yokluğu, WEC şampiyonası için beş aracın kalması anlamına geliyor. İki Toyota GR010 Hybrids ve tek Alpine A480-Gibson'a temmuz ayında Peugeot 9X8 LMH araçları da katıldı.

Geçen hafta açıklandığı gibi, yeni Porsche 963 LMDh otomobili Bahreyn'de erken bir çıkış yapmayacak ve Alman üretici bunun yerine ABD'de iki ek testi tamamlamayı seçecek.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2, Pro-Am alt bölümünde yarışmak üzere geri dönen ARC Bratislava Oreca da dahil olmak üzere, bonus puan finaline giren toplam 14 araba ile herhangi bir sınıfın en büyük sayısına ulaşmış olacak.

Takım sahibi Miroslav Konopka, Fuji yarışını kaçırdıktan sonra Sakhir'de direksiyona geri dönecek, ancak 44 numaralı araçtaki takım arkadaşlarının kim olacağı henüz doğrulanmadı.

Aynı zamanda, Abt Audi ile yarışan Rene Rast da DTM ile yaşadığı çakışma sebebiyle atlamak zorunda kaldığı Fuji yarışının ardından 31 numaralı WRT Oreca'nın direksiyonuna geri dönecek. Diğer bir Audi sürücüsü Nico Muller de geçen hafta sonu Japonya'da Renger van der Zande'nin yerine geçmesinin ardından Vector Sport takımındaki yerini alacak.

GTE Pro sınıfının son yarışında her zamanki gibi beş araba olacak, Porsche ve Ferrari her birinin iki girişi var ve Corvette, C8.R'nin tek bir örneğini çalıştırıyor.

GTE Am'de 13 araç yer alacak ve toplam grid boyutu 37 araca kadar çıkacak.