Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı

İngiliz markasının AER destekli G60-LT-P1 araçları, yayınlanan giriş listesinde bulunmuyor.

Ginetta'dan herhangi bir açıklama gelmedi, ancak araçlar geçen hafta yayınlanan Sebring 1000 Mil giriş listesinde yer alıyordu.

Austin'deki gridde sadece iki Toyota TS050 Hybrid ve tek Rebellion R-13-Gibson kalacak. Bu da WEC tarihindeki en düşük -sınıf- otomobil sayısını işaret ediyor.

Ginetta'nın katılmayacağı hafta sonunda, DragonSpeed takımı LMP2'de fazladan bir araçla mücadele edecek.

Avrupa Le Mans Serisi'ne ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'na katılan DragonSpeed, LMP2 sınıfındaki dokuzuncu araç olacak ve griddeki araç sayısı da 30 olacak.

Sürücüler açıklanmadı, ancak Ginetta'nın yarışa katılamamasıyla Ben Hanley'in büyük olasılıkla Hedman'ın yanında yer alması bekleniyor.

Corvette Racing, yeni orta motorlu C8.R için Jan Magnussen ve Mike Rockenfeller ile yarışacağını açıkladı.

Her iki sürücü de daha önce Corvette programının bir parçasıydı, ancak 2019'da ayrıldılar. Magnussen, IMSA serisinde mücadele etmeye başladı. Rockenfeller ise zaten Le Mans ve Daytona'da Corvette ile mücadele ettiği gibi, DTM'de Audi adına yarışıyor.

Gelecekte her iki sürücünün de Corvette'nin bir parçası olmaya devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Motorsport.com doğrulama için takımla iletişime geçti ancak herhangi bir yanıt alamadı.