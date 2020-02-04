Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
SUPERBIKE
R
SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Interlagos / Son dakika

Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı

Biletler
paylaşım
yorumlar
Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Şub 2020 06:58

Ginetta, bu ayki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışının COTA ayağına katılamayacak ve böylelikle sadece yarışta sadece üç LMP1 aracı kalacak.

İngiliz markasının AER destekli G60-LT-P1 araçları, yayınlanan giriş listesinde bulunmuyor.

Ginetta'dan herhangi bir açıklama gelmedi, ancak araçlar geçen hafta yayınlanan Sebring 1000 Mil giriş listesinde yer alıyordu.

Austin'deki gridde sadece iki Toyota TS050 Hybrid ve tek Rebellion R-13-Gibson kalacak. Bu da WEC tarihindeki en düşük -sınıf- otomobil sayısını işaret ediyor.

Ginetta'nın katılmayacağı hafta sonunda, DragonSpeed takımı LMP2'de fazladan bir araçla mücadele edecek.

Avrupa Le Mans Serisi'ne ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'na katılan DragonSpeed, LMP2 sınıfındaki dokuzuncu araç olacak ve griddeki araç sayısı da 30 olacak.

Sürücüler açıklanmadı, ancak Ginetta'nın yarışa katılamamasıyla Ben Hanley'in büyük olasılıkla  Hedman'ın yanında yer alması bekleniyor.

Corvette Racing, yeni orta motorlu C8.R için Jan Magnussen ve Mike Rockenfeller ile yarışacağını açıkladı.

Her iki sürücü de daha önce Corvette programının bir parçasıydı, ancak 2019'da ayrıldılar. Magnussen, IMSA serisinde mücadele etmeye başladı. Rockenfeller ise zaten Le Mans ve Daytona'da Corvette ile mücadele ettiği gibi, DTM'de Audi adına yarışıyor.

Gelecekte her iki sürücünün de Corvette'nin bir parçası olmaya devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Motorsport.com doğrulama için takımla iletişime geçti ancak herhangi bir yanıt alamadı.

#4 Corvette Racing Corvette C8.R: Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fässler

#4 Corvette Racing Corvette C8.R: Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fässler

Photo by: Art Fleischmann

Sonraki haber
Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor

Önceki haber

Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Interlagos Biletler
Takımlar Team LNT
Editör Jamie Klein

WEC Sıradaki seans

Interlagos

Interlagos

22 Şub - 23 Şub

Çok Okunanlar

1
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

21dk
2
Formula 1

Red Bull, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı!

3
Formula 1

Hamilton: "F1 için yaşlı değilim"

4
Formula 1

Red Bull, Vettel ve Alonso seçeneklerini reddediyor

5
IndyCar

Honda, Alonso-Andretti anlaşmasını veto etti!

Son Videolar

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti 03:05
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası 00:51
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti 02:33
WEC

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

Son Haberler

Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı
WEC

Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı

Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor
LM24

Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor

IMSA ve ACO, 2022 için Prototip serisi kurallarını birleştirdiğini açıkladı
WEC

IMSA ve ACO, 2022 için Prototip serisi kurallarını birleştirdiğini açıkladı

Stroll, Aston Martin'i satın almaya yakın, Red Bull anlaşması bitebilir
F1

Stroll, Aston Martin'i satın almaya yakın, Red Bull anlaşması bitebilir

2019'un en iyi 50 yarış pilotu
F1

2019'un en iyi 50 yarış pilotu

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
22 Şub
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.