Ginetta, 2021'de WEC'te fabrika takımına sahip olmayacak

Ginetta'nın fabrika takımı için kullandığı LNT takımı, Le Mans 24 Saat için tek bir Ginetta G60-LT-P1'e sahip ve önümüzdeki ay Spa WEC yarışına veya Kasım ayındaki Bahreyn finaline katılmayacak.

Ginetta patronu Lawrence Tomlinson, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada gelecek yıl WEC'te LMP1 aracına sahip olma gibi bir planları olmadığını söyledi.

"Araçları kendimiz WEC'te yarıştırma konusunda, o gemi çoktan kalktı. Bana para getiren ya da mutlu eden şeyler yapıyorum ve WEC ikisini de yapmıyor."

Bu karar henüz, Ginetta'nın bir müşteri takımına sahip olmayı umduğundan G60-LT-P1'i önümüzdeki pistte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

G60'ın, ünlü sürücü Chris Dyson'ın -Dyson Racing- takımı sayesinde, 2021'de Hiperaraç sınıfında yer alma ihtimali de var.

Tomlinson, "Chris bir WEC programına ilgi duyuyor ve bir ya da iki araca sahip olmasını desteklemekten mutluluk duyarız." dedi.

#6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1: Christopher Dyson, Michael Simpson, Guy Smith Photo by: JEP / Motorsport Images

Tomlinson'a göre Ginetta, 15 Ağustos'ta çeşitli sebeplerden ötürü Spa'da yarışmamayı seçti.

Tomlinson, "Mantıklı olan şey, Le Mans öncesinde araçta yaptığımız tüm güncellemeleri ve işleri denemek için bir test yapmak. Araçları A'dan Z'ye tekrar inşa ettik ve kilit alanları geliştirdik." dedi.

Tomlinson ayrıca, kıtalararası seyahatin de kararında etkili olduğunu belirtti.

Son olarak Bahreyn yarışının WEC için "hiçbir anlam ifade etmediğini" iddia etti.

Ginetta'nın yokluğunda gelecek ay LMP1 sınıfında dört araç olacak.