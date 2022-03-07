G-Drive takımı WEC ve Le Mans 24 Saat'ten çekildi

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FIA, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimini başlatmasının ardından Rus pilotlar ve takımlar için birtakım yaptırımlar getirmişti. Bu yaptırımların açıklanmasının ardından G-Drive pilotu ve patronu Roman Rusinov, FIA'nın Rus pilotların ve takımların uluslararası motor sporlarına katılımı için belirlediği koşulları kabul etmeyi reddettiğini Instagram'dan duyurdu.

Rusinov yaptığı kısa açıklamada, "bu belgede onun imzasının yer almayacağını" söyledi ve pilotlarının "G-Drive için yarışmayacaklarından ötürü" duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, "ülkemizde motor sporlarını geliştirmek için farklı projelere bakıyoruz" dedi.

Rusinov ayrıca, G-Drive'ın gelecekte "uluslararası yarışlara geri dönebileceğine" dair genel bir umuda sahip olduğunu da belirtti.

Rusinov, G-Drive aracının, eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, Rene Binder ve James Allen tarafından sürüleceği, 18 Mart'ta Sebring'deki yarışta WEC turunda LMP2 ORECA-Gibson 07 ile yarışıp yarışmayacağına dair soruları ise yanıtsız bıraktı.

Rusinov'un geçen Salı günü Dünya Motor Sporları Konseyi'nin olağanüstü toplantısı sonrasında açıklanan Rus ve Beyaz Rusya kökenli pilot ve takımlara yönelik getirilen yaptırımlara mı atıfta bulunduğu, yoksa G-Drive için WEC tarafından başka koşulların mı belirlendiği de belirsizliğini koruyor.

#26 G-Drive Racing Raf Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov Photo by: Erik Junius

G-Drive'ın üst düzey spor araba yarışlarına katılıp katılamayacağı problemi, takımın sahip olduğu isim sponsoru nedeniyle daha da karmaşıklaşıyor: G-Drive'ın isim sponsoru, çoğunluğu Rus devletine ait olan ve dünya çapında yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir enerji devi, Gazprom.

FIA'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği yanıt, Rus ve Beyaz Rusya yarışmacılarının “uluslararası mücadelelere tarafsız bir şekilde, FIA ​​bayrağı altında ve FIA'nın barış ve barış ilkelerine yönelik verdiği özel taahhüt ve bağlılıklara tabi olarak katılmalarını talep etmek" oldu.

Rusinov'un açıklaması, WEC'in Le Mans katılımcı listesinin gecikmeli bir şekilde açıklanmasının ardından geldi. 62 araçlık mücadeleye, G-Drive da iki araç ile katılacaktı.

Yarışın ve WEC'in genel organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in katılımcı listesinin yayınlanmasını geciktirmesinin sebebi ise, kendi ifadelerine göre, "idari nedenler"

Gecikmenin G-Drive taraflı olduğu ve Dünya Anti-Doping Ajansı'nın 2019'da Rusya aleyhine verdiği kararın ardından geçen yıl Rusya Otomobil Federasyonu bayrağı altında yarışmalarından kaynaklanan komplikasyonlara bağlı olduğu anlaşıldı.

G-Drive ayrıca, iki seride de teknik ortağı olan Algarve Pro Racing'in adı altında, yine iki ORECA ile ELMS'a (Avrupa Le Mans Serisi) girmişti.

Rusinov'un Sophia Florsch ve henüz ismi açıklanmayan üçüncü bir pilot ile paylaşacağı G-Drive ELMS arabası da aynı şekilde Le Mans'ta mücadele etmeye hazırlanıyordu.

Allen, Alex Peroni ve John Falb tarafından sürülecek ek ELMS ORECA araçlarının ise, bir İngiliz-Portekiz ortak girişimi altında varlığını sürdürmesi muhtemel görünüyor.

G-Drive cars Photo by: G-Drive Racing

Rusinov'un Instagram'dan yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde: "Bugün, bir Rus takımı olan G-Drive Racing'in bir pilotu olarak, FIA'nın getirdiği ayrımcı kuralları reddediyorum."

"Her sporcunun amacı ülkesinin marşını podyumda duymaktır."

“Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, ekibimiz bunu birçok kez gerçekleştirdi: Rus bayrağını kaldırdık, Rus marşını dinledik ve söyledik."

"Taraftarlarım, takım arkadaşlarım ve spor onurum adına bu belgeye imza atmayacağım. Bu belgeye imza atmaktansa hiç yarışmamak daha iyi."

“G-Drive ekibi her zaman uluslararası olmuştur: pilotlar, mekanikerler, mühendisler -ve hepsi dünyanın farklı ülkelerinden. Takımdaki herkesten bayrağından, tecrübesinden, adından vazgeçmesini istesek, gerçek bir spor kardeşliğine ve rekabete sahip olmazdık."

“Bu adamların G-Drive için de rekabet etmemeleri üzücü."

"Şimdilik ülkemizde motor sporlarını geliştirmek için farklı projelere bakıyoruz."

"Yeniden tüm katılımcılar için eşit koşullara sahip olursak, o gün uluslararası yarışlara geri dönebileceğimizi içtenlikle umuyorum."