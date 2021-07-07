Fuji WEC yarışı iptal edildi, Bahreyn'de çifte yarış olacak

Koronavirüs pandemisi ve Japonya'da halihazırda devam eden seyahat kısıtlamaları, 26 Eylül'de yapılması planlanan Fuji WEC yarışının gerçekleşmesinin önüne geçmiş oldu. Bu yüzden de yarış bugün resmi olarak iptal edildi.

Bunun yerine WEC, Le Mans 24 Saat'i takip eden iki aylık sürecin ardından Bahreyn'de çifte yarış düzenleyecek. İlk yarış 30 Ekim, ikinci yarış ise 6 Kasım'da yapılacak.

Bahreyn'deki ilk yarış 6 saat üzerinden gerçekleştirilecek ve sezonun son yarışı olan ikinci Bahreyn yarışı ise 8 saat üzerinden yapılacak.

WEC patronu Frederic Lequien şunları söyledi: "Maalesef seyahat kısıtlamaları ve lojistik konular da dahil olmak üzere pandemi ile ilgili devam eden zorluklar nedeniyle dünya şampiyonasının Japon ayağını iptal etmekten başka seçeneğimiz yoktu."

"Bunun yerine Fuji'yi herkes için en güvenli seçenek olduğuna inandığımız Bahreyn'de ikinci bir yarışla değiştirmeye karar verdik."

"Bahreyn'deki çifte yarışın, mevcut şartlar altında en ideal çözüm olduğuna eminim."

Bahreyn, Formula 1 takvimindeki büyük değişikliklerin ardından geçen yıl iki yarışa ev sahipliği yapmıştı ve bu yıl da Avustralya GP'nin iptali sonrası ikinci bir yarış daha yapmaya aday.

Diğer tarafta Japonya, Motegi'de yapılması planlanan MotoGP yarışını iptal etme kararı almıştı.

Revize edilmiş 2021 WEC takvimi

Tarih Yarış ve uzunluk 1 Mayıs Spa 6 Saat 13 Haziran 18 Temmuz Monza 6 Saat 21-22 Ağustos Le Mans 24 Saat 30 Ekim Bahreyn 6 Saat 6 Kasım Bahreyn 8 Saat