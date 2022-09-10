Fuji WEC: Toyota ilk çizgide, Peugeot geride!
Fuji'de pole pozisyonu ve ilk çizgi Toyota'ya gitti. Alpine üçüncü sırada, Peugeot ise net bir farkla 4-5.
Güne 1.29.234 gibi çok iyi bir dereceyle başlayan Kamui Kobayashi'nin bu turu seans boyunca geçilemedi ve #7 Toyota pole pozisyonunun sahibi oldu.
#8 Toyota'da ilk tur Brendon Hartley'den geldi: 1.29.285. Hartley sonrasında dereceyi biraz geliştirip 1.29.254'e çekti, ancak bu, Kobayashi'yi yenmek için yeterli olmadı.
Üçüncü sıra sürpriz bir şekilde Alpine'e gitti. BoP (Performans Dengesi) nedeniyle antrenmanlarda ciddi farkla geride kalan takım, sıralama turlarında çok daha iyiydi ve Matthieu Vaxiviere 1.29.446 gibi çok da uzak olmayan bir derece elde etmeyi başardı.
İlk antrenman seansında farkı kapatmış gibi görünen Peugeot ikilisi ise sıralama turlarından hayal kırıklığıyla ayrıldı. #93 Peugeot, Jean-Eric Vergne'in 1.30.000'lık derecesiyle dördüncü, #94 Peugeot ise Loic Duval'ın 1.30.152'lik derecesiyle beşinci oldular.
LMP2: JOTA pole pozisyonunda
Dünden beri epey rekabetçi görünen sınıfta pole pozisyonu, Antonio Felix Da Costa'nın 1.31.649'lık derecesiyle #38 JOTA'ya gitti.
Bu tur o kadar iyiydi ki, ilk gelen derecelerden tam yarım saniye daha hızlıydı -ancak lastiklerin değişmesiyle birlikte diğer takımlar farkı kapatmaya başladılar.
İkinci sırada Nicklas Nielsen'in 1.31.929'luk derecesiyle AF Corse yer aldı. Üçüncü sırada ise seansı Robin Frijns ile uzun süre ikinci götüren ancak sonrasında gerileyen #31 WRT bulunuyor.
Dördüncü sırada ise Ferdinand Habsburg ile son turunda yükselen #41 Realteam yer aldı.
LMh-LMP2 sonuç tablosu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|7
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|5
|1'29.234
|2
|8
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|5
|1'29.254
|0.020
|3
|36
|
André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|5
|1'29.446
|0.212
|4
|93
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6
|1'30.000
|0.766
|5
|94
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
James Rossiter
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|5
|1'30.152
|0.918
|6
|38
|
Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'31.649
|2.415
|7
|83
|
François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'31.929
|2.695
|8
|41
|
Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.143
|2.909
|9
|31
|
Sean Gelael
Robin Frijns
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.210
|2.976
|10
|10
|
Renger vanderZande
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.297
|3.063
|11
|22
|
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.337
|3.103
|12
|23
|
Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.342
|3.108
|13
|28
|
Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.439
|3.205
|14
|9
|
Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.479
|3.245
|15
|1
|
Lilou Wadoux
Paul-Loup Chatin
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.529
|3.295
|16
|34
|
Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'32.800
|3.566
|17
|45
|
Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|5
|1'32.879
|3.645
|18
|35
|
Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1'33.155
|3.921
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GTE Pro'da Porsche, GTE Am'da Aston Martin zirvede
#92 Porsche, Michael Christensen'in 1.36.371'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti, yaklaşık 0.2 saniye geride ise James Calado'nun turuyla #51 Ferrari yer aldı.
Üçüncü sırada diğer Porsche ile Gianmaria Bruni, dördüncü sırada ise diğer Ferrari ile Miguel Molina yer aldı.
Son sırada ise BoP nedeniyle bir hayli gerileyen Corvette ile Nick Tandy bulunmakta.
GTE Am'da ise TF Sport Aston Martin Vantage bu sezon üçüncü kez pole pozisyonunda yer aldı. Ben Keating, Iron Dames Ferrari'nin en hızlı turunu kaydeden Sarah Bovy'nin sadece 0.050 saniye önündeydi.
GTE Pro-GTE Am sonuç tablosu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|92
|
Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|5
|1'36.371
|2
|51
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|5
|1'36.566
|0.195
|3
|91
|
Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|6
|1'36.800
|0.429
|4
|52
|
Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|5
|1'36.851
|0.480
|5
|64
|
Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|5
|1'37.127
|0.756
|6
|33
|
Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|6
|1'39.309
|2.938
|7
|85
|
Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|6
|1'39.371
|3.000
|8
|71
|
Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|5
|1'39.461
|3.090
|9
|777
|
Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|6
|1'39.710
|3.339
|10
|46
|
Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|6
|1'39.796
|3.425
|11
|54
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|6
|1'39.809
|3.438
|12
|56
|
Takeshi Kimura
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|6
|1'39.853
|3.482
|13
|77
|
Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|6
|1'39.874
|3.503
|14
|88
|
Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|6
|1'40.052
|3.681
|15
|86
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|6
|1'40.271
|3.900
|16
|21
|
Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|6
|1'40.418
|4.047
|17
|60
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|6
|1'40.683
|4.312
|18
|98
|
Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|6
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