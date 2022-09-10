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WEC / Fuji Sıralama turları raporu

Fuji WEC: Toyota ilk çizgide, Peugeot geride!

Fuji'de pole pozisyonu ve ilk çizgi Toyota'ya gitti. Alpine üçüncü sırada, Peugeot ise net bir farkla 4-5.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Fuji WEC: Toyota ilk çizgide, Peugeot geride!
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Güne 1.29.234 gibi çok iyi bir dereceyle başlayan Kamui Kobayashi'nin bu turu seans boyunca geçilemedi ve #7 Toyota pole pozisyonunun sahibi oldu.

#8 Toyota'da ilk tur Brendon Hartley'den geldi: 1.29.285. Hartley sonrasında dereceyi biraz geliştirip 1.29.254'e çekti, ancak bu, Kobayashi'yi yenmek için yeterli olmadı.

Üçüncü sıra sürpriz bir şekilde Alpine'e gitti. BoP (Performans Dengesi) nedeniyle antrenmanlarda ciddi farkla geride kalan takım, sıralama turlarında çok daha iyiydi ve Matthieu Vaxiviere 1.29.446 gibi çok da uzak olmayan bir derece elde etmeyi başardı.

İlk antrenman seansında farkı kapatmış gibi görünen Peugeot ikilisi ise sıralama turlarından hayal kırıklığıyla ayrıldı. #93 Peugeot, Jean-Eric Vergne'in 1.30.000'lık derecesiyle dördüncü, #94 Peugeot ise Loic Duval'ın 1.30.152'lik derecesiyle beşinci oldular.

 

LMP2: JOTA pole pozisyonunda

Dünden beri epey rekabetçi görünen sınıfta pole pozisyonu, Antonio Felix Da Costa'nın 1.31.649'lık derecesiyle #38 JOTA'ya gitti.

Bu tur o kadar iyiydi ki, ilk gelen derecelerden tam yarım saniye daha hızlıydı -ancak lastiklerin değişmesiyle birlikte diğer takımlar farkı kapatmaya başladılar.

İkinci sırada Nicklas Nielsen'in 1.31.929'luk derecesiyle AF Corse yer aldı. Üçüncü sırada ise seansı Robin Frijns ile uzun süre ikinci götüren ancak sonrasında gerileyen #31 WRT bulunuyor.

Dördüncü sırada ise Ferdinand Habsburg ile son turunda yükselen #41 Realteam yer aldı.

 

LMh-LMP2 sonuç tablosu

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Ortalama Süre Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 5 1'29.234
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 5 1'29.254 0.020
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière
Alpine A480 HYPERCAR 5 1'29.446 0.212
4 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 6 1'30.000 0.766
5 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
United Kingdom James Rossiter
Peugeot 9X8 HYPERCAR 5 1'30.152 0.918
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
Oreca 07 LMP2 6 1'31.649 2.415
7 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera
Oreca 07 LMP2 6 1'31.929 2.695
8 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato
Oreca 07 LMP2 6 1'32.143 2.909
9 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Belgium Dries Vanthoor
Oreca 07 LMP2 6 1'32.210 2.976
10 10 Netherlands Renger vanderZande
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais
Oreca 07 LMP2 6 1'32.297 3.063
11 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen
Oreca 07 LMP2 6 1'32.337 3.103
12 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson
Oreca 07 LMP2 6 1'32.342 3.108
13 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein
Oreca 07 LMP2 6 1'32.439 3.205
14 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo
Oreca 07 LMP2 6 1'32.479 3.245
15 1 France Lilou Wadoux
France Paul-Loup Chatin
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 6 1'32.529 3.295
16 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez
Oreca 07 LMP2 6 1'32.800 3.566
17 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder
Oreca 07 LMP2 5 1'32.879 3.645
18 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau
Oreca 07 LMP2 6 1'33.155 3.921
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GTE Pro'da Porsche, GTE Am'da Aston Martin zirvede

#92 Porsche, Michael Christensen'in 1.36.371'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti, yaklaşık 0.2 saniye geride ise James Calado'nun turuyla #51 Ferrari yer aldı.

Üçüncü sırada diğer Porsche ile Gianmaria Bruni, dördüncü sırada ise diğer Ferrari ile Miguel Molina yer aldı.

Son sırada ise BoP nedeniyle bir hayli gerileyen Corvette ile Nick Tandy bulunmakta. 

GTE Am'da ise TF Sport Aston Martin Vantage bu sezon üçüncü kez pole pozisyonunda yer aldı. Ben Keating, Iron Dames Ferrari'nin en hızlı turunu kaydeden Sarah Bovy'nin sadece 0.050 saniye önündeydi.

 

GTE Pro-GTE Am sonuç tablosu

Sıra # Pilotlar Araç Tur Ortalama Süre Fark
1 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Porsche 911 RSR - 19 5 1'36.371
2 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Ferrari 488 GTE EVO 5 1'36.566 0.195
3 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
Porsche 911 RSR - 19 6 1'36.800 0.429
4 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco
Ferrari 488 GTE EVO 5 1'36.851 0.480
5 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
Chevrolet Corvette C8.R 5 1'37.127 0.756
6 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen
Aston Martin Vantage AMR 6 1'39.309 2.938
7 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy
Ferrari 488 GTE EVO 6 1'39.371 3.000
8 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry
Ferrari 488 GTE EVO 5 1'39.461 3.090
9 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg
Aston Martin Vantage AMR 6 1'39.710 3.339
10 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler
Porsche 911 RSR - 19 6 1'39.796 3.425
11 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO 6 1'39.809 3.438
12 56 Japan Takeshi Kimura
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat
Porsche 911 RSR - 19 6 1'39.853 3.482
13 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 6 1'39.874 3.503
14 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen
Porsche 911 RSR - 19 6 1'40.052 3.681
15 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 6 1'40.271 3.900
16 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander
Ferrari 488 GTE EVO 6 1'40.418 4.047
17 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella
Ferrari 488 GTE EVO 6 1'40.683 4.312
18 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR 6
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