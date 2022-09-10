Fuji WEC: Toyota ilk çizgide, Peugeot geride!

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Güne 1.29.234 gibi çok iyi bir dereceyle başlayan Kamui Kobayashi'nin bu turu seans boyunca geçilemedi ve #7 Toyota pole pozisyonunun sahibi oldu.

#8 Toyota'da ilk tur Brendon Hartley'den geldi: 1.29.285. Hartley sonrasında dereceyi biraz geliştirip 1.29.254'e çekti, ancak bu, Kobayashi'yi yenmek için yeterli olmadı.

Üçüncü sıra sürpriz bir şekilde Alpine'e gitti. BoP (Performans Dengesi) nedeniyle antrenmanlarda ciddi farkla geride kalan takım, sıralama turlarında çok daha iyiydi ve Matthieu Vaxiviere 1.29.446 gibi çok da uzak olmayan bir derece elde etmeyi başardı.

İlk antrenman seansında farkı kapatmış gibi görünen Peugeot ikilisi ise sıralama turlarından hayal kırıklığıyla ayrıldı. #93 Peugeot, Jean-Eric Vergne'in 1.30.000'lık derecesiyle dördüncü, #94 Peugeot ise Loic Duval'ın 1.30.152'lik derecesiyle beşinci oldular.

LMP2: JOTA pole pozisyonunda

Dünden beri epey rekabetçi görünen sınıfta pole pozisyonu, Antonio Felix Da Costa'nın 1.31.649'lık derecesiyle #38 JOTA'ya gitti.

Bu tur o kadar iyiydi ki, ilk gelen derecelerden tam yarım saniye daha hızlıydı -ancak lastiklerin değişmesiyle birlikte diğer takımlar farkı kapatmaya başladılar.

İkinci sırada Nicklas Nielsen'in 1.31.929'luk derecesiyle AF Corse yer aldı. Üçüncü sırada ise seansı Robin Frijns ile uzun süre ikinci götüren ancak sonrasında gerileyen #31 WRT bulunuyor.

Dördüncü sırada ise Ferdinand Habsburg ile son turunda yükselen #41 Realteam yer aldı.

LMh-LMP2 sonuç tablosu

GTE Pro'da Porsche, GTE Am'da Aston Martin zirvede

#92 Porsche, Michael Christensen'in 1.36.371'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti, yaklaşık 0.2 saniye geride ise James Calado'nun turuyla #51 Ferrari yer aldı.

Üçüncü sırada diğer Porsche ile Gianmaria Bruni, dördüncü sırada ise diğer Ferrari ile Miguel Molina yer aldı.

Son sırada ise BoP nedeniyle bir hayli gerileyen Corvette ile Nick Tandy bulunmakta.

GTE Am'da ise TF Sport Aston Martin Vantage bu sezon üçüncü kez pole pozisyonunda yer aldı. Ben Keating, Iron Dames Ferrari'nin en hızlı turunu kaydeden Sarah Bovy'nin sadece 0.050 saniye önündeydi.

GTE Pro-GTE Am sonuç tablosu