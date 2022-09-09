Fuji WEC: 2. antrenmanda Toyota yine zirvede
Toyota ilk seanstaki üstünlüğünü sürdürdü ve en yakın Peugeot'un 1 saniye önünde 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.
Toyota ilk antrenman seansının ardından bir kez daha zirvedeydi, bu kez zirvedeki araç Kamui Kobayashi'nin 1.29.948'lik turuyla #7 Toyota oldu -bu tur, Buemi'nin ilk antrenmandaki derecesinden 1 saniye daha iyiydi!
#8 Toyota'nın en iyi turu Brendon Hartley'den geldi, eski F1 sürücüsü 0.225 saniye geride ikinci sırada yer aldı, böylece Toyota yine ilk iki sırayı kapattı.
Peugeot bu seansta yaklaşık 1 saniye daha yavaştı. #94 Peugeot, Loic Duval'ın 1.31.194'lük turuyla üçüncü oldu.
İki Peugeot'u Alpine A480 ayırdı. Nicholas Lapierre'in 1.31.362'lik derecesi, iki araca da 0.150 saniye uzaklıkta yer aldı. Beşinci sırada ise Jean-Eric Vergne'in en hızlı zamanıyla #93 Peugeot yer aldı.
LMP2'de zirvede JOTA her iki araçla zirvedeydi, #38 JOTA, Antonio Felix da Costa'nın 1.32.351'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı, #28 JOTA ise Ed Jones'un turuyla sadece 0.142 saniye geride ikinciydi.
Üçüncü sırayı #22 United Autosports ile Filipe Albuquerque elde ederken, dördüncü sırada Nicklas Nielsen ile AF Corse, beşinci sırada Robin Frijns ile WRT Oreca bulunmakta.
GTE Pro'da zirve bir kez daha #51 Ferrari 488 GTE Evo'ya aitti, bu kez en iyi tur Alessandro Pier Guidi'den geldi: 1.37.682.
İkinci sırada Gianmaria Bruni'nin son dakikalarda elde ettiği turla #91 Porsche 911 RSR-19 bulunmaktaydı. Kevin Estre'nin direksiyonda olduğu #92 Porsche en hızlı üçüncü araç olurken, onu Miguel Molina'nın #52 Ferrari'si ve 0.769s geride kalan Tommy Milner'ın Corvette C8.R'si takip etti.
Iron Dames Ferrari pilotu Michelle Gatting 1m39.170s'lik derecesiyle GTE Am'de en hızlı isim olurken, eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın direksiyonunda olduğu Iron Lynx Ferrari ikinci, TF Sport Aston Martin Vantage GTE ise 0.015 saniye geride üçüncüydü.
2. ve 3. sıradaki Iron Lynx ve TF Sport ekipleri birebir aynı tur zamanını elde ettiler, her iki araç da 1.39.185'lik tur zamanlarıyla zirveyi yakından takip ettiler.
Fuji WEC - İkinci antrenman sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'29.948
|2
|8
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'30.173
|0.225
|3
|94
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
James Rossiter
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'31.194
|1.246
|4
|36
|
André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'31.362
|1.414
|5
|93
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'31.539
|1.591
|6
|38
|
Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.351
|2.403
|7
|28
|
Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.493
|2.545
|8
|22
|
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.510
|2.562
|9
|83
|
François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.642
|2.694
|10
|31
|
Sean Gelael
Robin Frijns
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.788
|2.840
|11
|41
|
Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.906
|2.958
|12
|9
|
Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.978
|3.030
|13
|10
|
Renger vanderZande
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.054
|3.106
|14
|23
|
Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.069
|3.121
|15
|34
|
Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.419
|3.471
|16
|1
|
Lilou Wadoux
Paul-Loup Chatin
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.773
|3.825
|17
|45
|
Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.854
|3.906
|18
|35
|
Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.512
|5.564
|19
|51
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'37.682
|7.734
|20
|91
|
Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'37.846
|7.898
|21
|92
|
Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'37.892
|7.944
|22
|52
|
Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'38.019
|8.071
|23
|64
|
Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|1'38.451
|8.503
|24
|85
|
Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.170
|9.222
|25
|60
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.185
|9.237
|26
|33
|
Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'39.185
|9.237
|27
|54
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.267
|9.319
|28
|46
|
Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.335
|9.387
|29
|86
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.346
|9.398
|30
|71
|
Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.408
|9.460
|31
|777
|
Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'39.451
|9.503
|32
|77
|
Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.572
|9.624
|33
|98
|
Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'39.625
|9.677
|34
|56
|
Takeshi Kimura
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.748
|9.800
|35
|88
|
Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.832
|9.884
|36
|21
|
Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.917
|9.969
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