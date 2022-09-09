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Önceki / Fuji WEC: 1. antrenmanda Toyota lider, Peugeot takipte
WEC / Fuji Antrenman raporu

Fuji WEC: 2. antrenmanda Toyota yine zirvede

Toyota ilk seanstaki üstünlüğünü sürdürdü ve en yakın Peugeot'un 1 saniye önünde 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Fuji WEC: 2. antrenmanda Toyota yine zirvede
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Toyota ilk antrenman seansının ardından bir kez daha zirvedeydi, bu kez zirvedeki araç Kamui Kobayashi'nin 1.29.948'lik turuyla #7 Toyota oldu -bu tur, Buemi'nin ilk antrenmandaki derecesinden 1 saniye daha iyiydi!

#8 Toyota'nın en iyi turu Brendon Hartley'den geldi, eski F1 sürücüsü 0.225 saniye geride ikinci sırada yer aldı, böylece Toyota yine ilk iki sırayı kapattı.

Peugeot bu seansta yaklaşık 1 saniye daha yavaştı. #94 Peugeot, Loic Duval'ın 1.31.194'lük turuyla üçüncü oldu. 

İki Peugeot'u Alpine A480 ayırdı. Nicholas Lapierre'in 1.31.362'lik derecesi, iki araca da 0.150 saniye uzaklıkta yer aldı. Beşinci sırada ise Jean-Eric Vergne'in en hızlı zamanıyla #93 Peugeot yer aldı.

LMP2'de zirvede JOTA her iki araçla zirvedeydi, #38 JOTA, Antonio Felix da Costa'nın 1.32.351'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı, #28 JOTA ise Ed Jones'un turuyla sadece 0.142 saniye geride ikinciydi.

Üçüncü sırayı #22 United Autosports ile Filipe Albuquerque elde ederken, dördüncü sırada Nicklas Nielsen ile AF Corse, beşinci sırada Robin Frijns ile WRT Oreca bulunmakta.

GTE Pro'da zirve bir kez daha #51 Ferrari 488 GTE Evo'ya aitti, bu kez en iyi tur Alessandro Pier Guidi'den geldi: 1.37.682.

İkinci sırada Gianmaria Bruni'nin son dakikalarda elde ettiği turla #91 Porsche 911 RSR-19 bulunmaktaydı. Kevin Estre'nin direksiyonda olduğu #92 Porsche en hızlı üçüncü araç olurken, onu Miguel Molina'nın #52 Ferrari'si ve 0.769s geride kalan Tommy Milner'ın Corvette C8.R'si takip etti.

Iron Dames Ferrari pilotu Michelle Gatting 1m39.170s'lik derecesiyle GTE Am'de en hızlı isim olurken, eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın direksiyonunda olduğu Iron Lynx Ferrari ikinci, TF Sport Aston Martin Vantage GTE ise 0.015 saniye geride üçüncüydü.

2. ve 3. sıradaki Iron Lynx ve TF Sport ekipleri birebir aynı tur zamanını elde ettiler, her iki araç da 1.39.185'lik tur zamanlarıyla zirveyi yakından takip ettiler.

Fuji WEC - İkinci antrenman sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'29.948
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.173 0.225
3 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
United Kingdom James Rossiter
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'31.194 1.246
4 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière
Alpine A480 HYPERCAR 1'31.362 1.414
5 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'31.539 1.591
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
Oreca 07 LMP2 1'32.351 2.403
7 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein
Oreca 07 LMP2 1'32.493 2.545
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen
Oreca 07 LMP2 1'32.510 2.562
9 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera
Oreca 07 LMP2 1'32.642 2.694
10 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Belgium Dries Vanthoor
Oreca 07 LMP2 1'32.788 2.840
11 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato
Oreca 07 LMP2 1'32.906 2.958
12 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo
Oreca 07 LMP2 1'32.978 3.030
13 10 Netherlands Renger vanderZande
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais
Oreca 07 LMP2 1'33.054 3.106
14 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson
Oreca 07 LMP2 1'33.069 3.121
15 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez
Oreca 07 LMP2 1'33.419 3.471
16 1 France Lilou Wadoux
France Paul-Loup Chatin
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 1'33.773 3.825
17 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder
Oreca 07 LMP2 1'33.854 3.906
18 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau
Oreca 07 LMP2 1'35.512 5.564
19 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'37.682 7.734
20 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'37.846 7.898
21 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'37.892 7.944
22 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'38.019 8.071
23 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 1'38.451 8.503
24 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.170 9.222
25 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.185 9.237
26 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'39.185 9.237
27 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.267 9.319
28 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.335 9.387
29 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.346 9.398
30 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.408 9.460
31 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'39.451 9.503
32 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.572 9.624
33 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'39.625 9.677
34 56 Japan Takeshi Kimura
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.748 9.800
35 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.832 9.884
36 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.917 9.969
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