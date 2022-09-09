Fuji WEC: 2. antrenmanda Toyota yine zirvede

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Toyota ilk antrenman seansının ardından bir kez daha zirvedeydi, bu kez zirvedeki araç Kamui Kobayashi'nin 1.29.948'lik turuyla #7 Toyota oldu -bu tur, Buemi'nin ilk antrenmandaki derecesinden 1 saniye daha iyiydi!

#8 Toyota'nın en iyi turu Brendon Hartley'den geldi, eski F1 sürücüsü 0.225 saniye geride ikinci sırada yer aldı, böylece Toyota yine ilk iki sırayı kapattı.

Peugeot bu seansta yaklaşık 1 saniye daha yavaştı. #94 Peugeot, Loic Duval'ın 1.31.194'lük turuyla üçüncü oldu.

İki Peugeot'u Alpine A480 ayırdı. Nicholas Lapierre'in 1.31.362'lik derecesi, iki araca da 0.150 saniye uzaklıkta yer aldı. Beşinci sırada ise Jean-Eric Vergne'in en hızlı zamanıyla #93 Peugeot yer aldı.

LMP2'de zirvede JOTA her iki araçla zirvedeydi, #38 JOTA, Antonio Felix da Costa'nın 1.32.351'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı, #28 JOTA ise Ed Jones'un turuyla sadece 0.142 saniye geride ikinciydi.

Üçüncü sırayı #22 United Autosports ile Filipe Albuquerque elde ederken, dördüncü sırada Nicklas Nielsen ile AF Corse, beşinci sırada Robin Frijns ile WRT Oreca bulunmakta.

GTE Pro'da zirve bir kez daha #51 Ferrari 488 GTE Evo'ya aitti, bu kez en iyi tur Alessandro Pier Guidi'den geldi: 1.37.682.

İkinci sırada Gianmaria Bruni'nin son dakikalarda elde ettiği turla #91 Porsche 911 RSR-19 bulunmaktaydı. Kevin Estre'nin direksiyonda olduğu #92 Porsche en hızlı üçüncü araç olurken, onu Miguel Molina'nın #52 Ferrari'si ve 0.769s geride kalan Tommy Milner'ın Corvette C8.R'si takip etti.

Iron Dames Ferrari pilotu Michelle Gatting 1m39.170s'lik derecesiyle GTE Am'de en hızlı isim olurken, eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın direksiyonunda olduğu Iron Lynx Ferrari ikinci, TF Sport Aston Martin Vantage GTE ise 0.015 saniye geride üçüncüydü.

2. ve 3. sıradaki Iron Lynx ve TF Sport ekipleri birebir aynı tur zamanını elde ettiler, her iki araç da 1.39.185'lik tur zamanlarıyla zirveyi yakından takip ettiler.

Fuji WEC - İkinci antrenman sonuçları: