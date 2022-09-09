Fuji WEC: 1. antrenmanda Toyota lider, Peugeot takipte
Toyota, kendi evindeki mücadelenin ilk antrenman seansına zirvede giriş yaptı. Peugeot ise az farkla takibi sürdürdü.
90 dakikalık seansın lideri, Sebastien Buemi'nin 1.31.171'lik turuyla #8 Toyota GR010 Hybrid oldu, Buemi, #7 Toyota'nın en hızlı turunu kaydeden Mike Conway'den 0.2 saniye daha hızlıydı.
Peugeot 9X8 nispeten daha iyi göründüğü seansta #94 Peugeot sürücüsü James Rossiter'ın 1.31.439'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
Dördüncü sırada yer alan #93 Peugeot yer aldı, ekibin en hızlı turu ise Mikkel Jensen'den görevi devralan Paul di Resta'nın 1.31.738'lik derecesiydi.
Monza'daki son yarışta galibiyete uzanan Alpine A480, Glickenhaus'un yokluğunda sadece beş araçtan oluşan en üst sınıfın en arkasında yer aldı.
Son BoP (Performans Dengesi) ile kullanabileceği güç ve aracın ağırlığı azaltılan takımda en iyi tur Nicolas Lapierre'nin 1.32.556'lik derecesi oldu.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
LMP2'de lider bir kez daha AF Corse Oreca 07 idi, #6 AF Corse'ın en hızlı turu Nicklas Nielsen'in 1.32.624'lük derecesi oldu.
Bu dereceyle Nielsen, her iki United Autosport'u da geride bırakmış oldu -ilginç bir nokta, #23 ve #22 United Autosport sürücüleri Alex Lynn ve Filipe Albuquerque'nin aynı turları atmalarıydı: 1.32.866.
JOTA ise #28 sürücüsü Ed Jones'un 1.33.165'lik derecesi sayesinde dördüncü sırayı almasıydı.
GTE Pro'nun zirvesinde Ferrari yer almaktaydı, James Calado'nun 1.37.723'lük derecesi, 2. ve 3. sıradaki Porsche'ların önünde kalmaya yetti.
Dördüncü sırada Antonio Fuoco'nun derecesiyle diğer Ferrari yer aldı, BoP nedeniyle ağırlığı arttırılan Corvette ise bir saniye geride kaldı.
Matteo Cairoli, iki Project 1 Porsche'nin en hızlısıydı ve 1.39.064'lük derecesi ile GTE Am'de çok az farkla liderliğin sahibiydi.
Cairoli'nin hemen arkasında TF Sport Aston Martin Vantage GTE ile Tomonobu Fujii yer aldı, Fujii'nin en hızlı turu sadece 0.003 saniye yavaştı!
İlk antrenman tam sonuç
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|8
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'31.171
|2
|7
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'31.418
|0.247
|3
|94
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
James Rossiter
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'31.439
|0.268
|4
|93
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'31.738
|0.567
|5
|36
|
André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'32.556
|1.385
|6
|83
|
François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.624
|1.453
|7
|23
|
Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.866
|1.695
|8
|22
|
Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.866
|1.695
|9
|28
|
Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.165
|1.994
|10
|31
|
Sean Gelael
Robin Frijns
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.258
|2.087
|11
|10
|
Renger vanderZande
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.271
|2.100
|12
|1
|
Lilou Wadoux
Paul-Loup Chatin
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.403
|2.232
|13
|9
|
Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.715
|2.544
|14
|41
|
Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.855
|2.684
|15
|45
|
Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.054
|2.883
|16
|38
|
Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.198
|3.027
|17
|34
|
Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.421
|3.250
|18
|35
|
Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.617
|3.446
|19
|51
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'37.723
|6.552
|20
|92
|
Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'37.892
|6.721
|21
|91
|
Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'37.962
|6.791
|22
|52
|
Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'38.121
|6.950
|23
|64
|
Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|1'38.829
|7.658
|24
|46
|
Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.064
|7.893
|25
|777
|
Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'39.067
|7.896
|26
|98
|
Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'39.313
|8.142
|27
|60
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.337
|8.166
|28
|71
|
Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.405
|8.234
|29
|86
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.443
|8.272
|30
|54
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.489
|8.318
|31
|56
|
Takeshi Kimura
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.622
|8.451
|32
|85
|
Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.709
|8.538
|33
|33
|
Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'39.768
|8.597
|34
|77
|
Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.959
|8.788
|35
|21
|
Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'40.287
|9.116
|36
|88
|
Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'40.299
|9.128
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