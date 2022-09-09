Fuji WEC: 1. antrenmanda Toyota lider, Peugeot takipte

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90 dakikalık seansın lideri, Sebastien Buemi'nin 1.31.171'lik turuyla #8 Toyota GR010 Hybrid oldu, Buemi, #7 Toyota'nın en hızlı turunu kaydeden Mike Conway'den 0.2 saniye daha hızlıydı.

Peugeot 9X8 nispeten daha iyi göründüğü seansta #94 Peugeot sürücüsü James Rossiter'ın 1.31.439'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Dördüncü sırada yer alan #93 Peugeot yer aldı, ekibin en hızlı turu ise Mikkel Jensen'den görevi devralan Paul di Resta'nın 1.31.738'lik derecesiydi.

Monza'daki son yarışta galibiyete uzanan Alpine A480, Glickenhaus'un yokluğunda sadece beş araçtan oluşan en üst sınıfın en arkasında yer aldı.

Son BoP (Performans Dengesi) ile kullanabileceği güç ve aracın ağırlığı azaltılan takımda en iyi tur Nicolas Lapierre'nin 1.32.556'lik derecesi oldu.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2'de lider bir kez daha AF Corse Oreca 07 idi, #6 AF Corse'ın en hızlı turu Nicklas Nielsen'in 1.32.624'lük derecesi oldu.

Bu dereceyle Nielsen, her iki United Autosport'u da geride bırakmış oldu -ilginç bir nokta, #23 ve #22 United Autosport sürücüleri Alex Lynn ve Filipe Albuquerque'nin aynı turları atmalarıydı: 1.32.866.

JOTA ise #28 sürücüsü Ed Jones'un 1.33.165'lik derecesi sayesinde dördüncü sırayı almasıydı.

GTE Pro'nun zirvesinde Ferrari yer almaktaydı, James Calado'nun 1.37.723'lük derecesi, 2. ve 3. sıradaki Porsche'ların önünde kalmaya yetti.

Dördüncü sırada Antonio Fuoco'nun derecesiyle diğer Ferrari yer aldı, BoP nedeniyle ağırlığı arttırılan Corvette ise bir saniye geride kaldı.

Matteo Cairoli, iki Project 1 Porsche'nin en hızlısıydı ve 1.39.064'lük derecesi ile GTE Am'de çok az farkla liderliğin sahibiydi.

Cairoli'nin hemen arkasında TF Sport Aston Martin Vantage GTE ile Tomonobu Fujii yer aldı, Fujii'nin en hızlı turu sadece 0.003 saniye yavaştı!

İlk antrenman tam sonuç