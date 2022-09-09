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WEC / Fuji Antrenman raporu

Fuji WEC: 1. antrenmanda Toyota lider, Peugeot takipte

Toyota, kendi evindeki mücadelenin ilk antrenman seansına zirvede giriş yaptı. Peugeot ise az farkla takibi sürdürdü.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Fuji WEC: 1. antrenmanda Toyota lider, Peugeot takipte
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90 dakikalık seansın lideri, Sebastien Buemi'nin 1.31.171'lik turuyla #8 Toyota GR010 Hybrid oldu, Buemi, #7 Toyota'nın en hızlı turunu kaydeden Mike Conway'den 0.2 saniye daha hızlıydı.

Peugeot 9X8 nispeten daha iyi göründüğü seansta #94 Peugeot sürücüsü James Rossiter'ın 1.31.439'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Dördüncü sırada yer alan #93 Peugeot yer aldı, ekibin en hızlı turu ise Mikkel Jensen'den görevi devralan Paul di Resta'nın 1.31.738'lik derecesiydi. 

Monza'daki son yarışta galibiyete uzanan Alpine A480, Glickenhaus'un yokluğunda sadece beş araçtan oluşan en üst sınıfın en arkasında yer aldı.

Son BoP (Performans Dengesi) ile kullanabileceği güç ve aracın ağırlığı azaltılan takımda en iyi tur Nicolas Lapierre'nin 1.32.556'lik derecesi oldu.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2'de lider bir kez daha AF Corse Oreca 07 idi, #6 AF Corse'ın en hızlı turu Nicklas Nielsen'in 1.32.624'lük derecesi oldu. 

Bu dereceyle Nielsen, her iki United Autosport'u da geride bırakmış oldu -ilginç bir nokta, #23 ve #22 United Autosport sürücüleri Alex Lynn ve Filipe Albuquerque'nin aynı turları atmalarıydı: 1.32.866.

JOTA ise #28 sürücüsü Ed Jones'un 1.33.165'lik derecesi sayesinde dördüncü sırayı almasıydı.

GTE Pro'nun zirvesinde Ferrari yer almaktaydı, James Calado'nun 1.37.723'lük derecesi, 2. ve 3. sıradaki Porsche'ların önünde kalmaya yetti.

Dördüncü sırada Antonio Fuoco'nun derecesiyle diğer Ferrari yer aldı, BoP nedeniyle ağırlığı arttırılan Corvette ise bir saniye geride kaldı.

Matteo Cairoli, iki Project 1 Porsche'nin en hızlısıydı ve 1.39.064'lük derecesi ile GTE Am'de çok az farkla liderliğin sahibiydi. 

Cairoli'nin hemen arkasında TF Sport Aston Martin Vantage GTE ile Tomonobu Fujii yer aldı, Fujii'nin en hızlı turu sadece 0.003 saniye yavaştı!

İlk antrenman tam sonuç

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'31.171
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'31.418 0.247
3 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
United Kingdom James Rossiter
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'31.439 0.268
4 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'31.738 0.567
5 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière
Alpine A480 HYPERCAR 1'32.556 1.385
6 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera
Oreca 07 LMP2 1'32.624 1.453
7 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson
Oreca 07 LMP2 1'32.866 1.695
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen
Oreca 07 LMP2 1'32.866 1.695
9 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein
Oreca 07 LMP2 1'33.165 1.994
10 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Belgium Dries Vanthoor
Oreca 07 LMP2 1'33.258 2.087
11 10 Netherlands Renger vanderZande
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais
Oreca 07 LMP2 1'33.271 2.100
12 1 France Lilou Wadoux
France Paul-Loup Chatin
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 1'33.403 2.232
13 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo
Oreca 07 LMP2 1'33.715 2.544
14 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato
Oreca 07 LMP2 1'33.855 2.684
15 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder
Oreca 07 LMP2 1'34.054 2.883
16 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
Oreca 07 LMP2 1'34.198 3.027
17 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez
Oreca 07 LMP2 1'34.421 3.250
18 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau
Oreca 07 LMP2 1'34.617 3.446
19 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'37.723 6.552
20 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'37.892 6.721
21 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'37.962 6.791
22 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'38.121 6.950
23 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 1'38.829 7.658
24 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.064 7.893
25 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'39.067 7.896
26 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'39.313 8.142
27 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.337 8.166
28 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.405 8.234
29 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.443 8.272
30 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.489 8.318
31 56 Japan Takeshi Kimura
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.622 8.451
32 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.709 8.538
33 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'39.768 8.597
34 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.959 8.788
35 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.287 9.116
36 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.299 9.128
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