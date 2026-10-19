WEC Barselona

Fornaroli, 2027'de McLaren'in WEC Hypercar kadrosuna katılacak

2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla FIA Formula 3 ve Formula 2 şampiyonluklarını arkaya kazanarak Oscar Piastri'nin izinden giden Leonardo Fornaroli, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 13:15

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Leonardo Fornaroli, yedek pilot, McLaren

Fotoğraf: McLaren Racing

Bu sezon McLaren’in Formula 1 yedek sürücüsü olarak görev yapan, Barselona ve Hungaroring’deki antrenman seanslarında piste çıkan genç yetenek, Lando Norris ve Oscar Piastri’nin devam eden sözleşmeleri nedeniyle F1'de yarış koltuğu bulamadı.

McLaren, İtalyan pilotun gelecek yıl F1 yedek sürücülük görevini sürdürürken aynı zamanda markanın yeni Hypercar projesiyle Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) mücadele edeceğini açıkladı.

Fornaroli, McLaren'ın MCL-HY kodlu Hypercar aracını Alex Lynn, Mikkel Jensen ve Laurens Vanthoor gibi tecrübeli isimlerle paylaşacak ve Le Mans 24 Saat yarışında ilk kez yer alacak.

Yeni görevi ve F1 yedek pilotluğunu sürdürmesi hakkında konuşan Fornaroli, bu fırsat için duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "McLaren Hypercar Takımı'na katılmak kariyerimde inanılmaz heyecan verici bir sonraki adım.”

“McLaren Formula 1 yedek sürücülük rolümün bu harika fırsatı vermesinden dolayı minnettarım. Gelecek yıl bu rolü sürdürürken aynı zamanda yeni mücadeleye katılacağım için büyük mutluluk duyuyorum.”

McLaren MCL-HY

Fotoğraf: McLaren

“McLaren'i Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Le Mans 24 Saat yarışında temsil etmek büyük bir onur. Birlikte çıkacağımız bu yeni macerada elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.”

“Süreç boyunca beni destekleyen ve yeteneklerimi böylesine prestijli bir yerde geliştirmeme imkân tanıyan McLaren Sürücü Gelişim Programı'na teşekkür ederim."

McLaren Hypercar Takım patronu James Barclay ise genç pilotun transferini ve takıma katacağı gücü şu ifadelerle değerlendirdi: "Leo olağanüstü bir yetenek. Formula 3'ü kazanmak büyük bir başarıdır ancak bunu çaylak sezonunda Formula 2 şampiyonluğuyla taçlandırmak onun doğal yeteneğini ve motor sporlarındaki en heyecan verici pilotlardan biri olduğunu kanıtlıyor.”

“Sahip olduğu hız, istikrar ve olgunluk alt kategorilerde büyük başarılar elde etmesini sağladı.”

“Aynı nitelikler onu Hypercar takımımız için de son derece heyecan verici bir transfer haline getiriyor.”

“İlk sezonumuz için tecrübeli dayanıklılık pilotlarıyla genç yetenekleri bir araya getiren harika bir kadro oluşturuyoruz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber WEC Barselona: Toyota zirvede, Racing Team Türkiye kendi klasmanında 4. oldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Bulega, MotoGP transfer sürecini açıkladı: “KTM en gerçekçi seçenekti”



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



49 dk



Bulega, MotoGP transfer sürecini açıkladı: “KTM en gerçekçi seçenekti”





Aldeguer, Avustralya GP'de yarışamayacak, yerine Lecuona geçecek



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



2 s



Aldeguer, Avustralya GP'de yarışamayacak, yerine Lecuona geçecek





Kocaeli Rallisi'nde zafer Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin



Türkiye Ralli Şampiyonası



Türkiye Ralli Şampiyonası



2026 Kocaeli Rallisi



3 s



Kocaeli Rallisi'nde zafer Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin

Son Haberler





Fornaroli, 2027'de McLaren'in WEC Hypercar kadrosuna katılacak



WEC



WEC WEC



Barselona



9 dk



Fornaroli, 2027'de McLaren'in WEC Hypercar kadrosuna katılacak





Bulega, MotoGP transfer sürecini açıkladı: “KTM en gerçekçi seçenekti”



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



49 dk



Bulega, MotoGP transfer sürecini açıkladı: “KTM en gerçekçi seçenekti”





Verstappen, 2027'de Spa 24 Saat'te yarışmak istiyor



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Verstappen, 2027'de Spa 24 Saat'te yarışmak istiyor





Fusion, Porsche ile Formula E'ye katılıyor; Ayhancan adaylar arasında!



Formula E



FE Formula E 2 s



Fusion, Porsche ile Formula E'ye katılıyor; Ayhancan adaylar arasında!

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol