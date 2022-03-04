Flörsch: "Motor sporları, kadınları dahil etmek için herhangi bir çaba göstermiyor"

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Sophia Flörsch, F1 de dahil olmak üzere, kadınları motor sporlarına dahil etmek için yapılan tüm hareketleri "uğultu etmek" ve "çok az gerçek eylemden ibaret kalmakla" suçladı.

21 yaşındaki Sophia Flörsch, motor sporları hayranları tarafından 2018 Macau Grand Prix'te yaptığı kaza ile hatırlanıyor. Flörsch, bir kameramanın kabinine çarpıp omurgasını kırmıştı.

O zamandan beri çeşitlilik, eşitlik ve birlik hakkında çeşitli platformlarda dikkat çekmeye çalışan Flörsch, ona gösterilen ilgiye rağmen motor yarışlarında kadınların yükselişi konusunda temelde hiçbir ilerleme kaydetmediğini söylüyor.

Flörsch, "Takımımız kadın sürücülerle dolu olmasına rağmen ancak gerçek bir şans yok."

"Kadınlarla eşitliği teşvik etmek gibi modern ve şık ana motifleri kendilerini haklı çıkarmak için kullanıyorlar.”

"Tüm bunlar gerçekte ucuz bir taahhütlerden ibaret. Eşit bir ortamda spor çeşitliliği düzeyi açısından çok az gerçek destek bulunuyor." dedi

Sophia Flörsch, 2018 felaketinin "üç yıl önce" olduğunu ve kendisinin halen en yaygın şekilde kaza ile hatırlandığını söylüyor.

Flörsch, bazı sponsorların onun güncelliğinden yararlandığını, ancak hiçbirinin "onun tarafında” olmadığını da belirtiyor.

“Motor sporları hızlı hareket eder. Kaza sonrası kadınlar dikkat çekti ama sportif anlamda bir ileri adım değildi." dedi.

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Sophia Floersch Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Sophia Flörsch, efsanevi 24 saatlik dayanıklılık yarışı da dahil olmak üzere 2022'de Avrupa Le Mans Serisi'nde yarışacak, ancak asıl hedefi “tek koltuklu serilere geri dönmek”.

Flörsch, Formula 1 hayalini de halen koruyor.

"21 yaşındayım ve bu hedefi sürdürebileceğimi, sürdürmem gerektiğini düşünüyorum."

“Bütçeniz büyükse hızlı olabilirsiniz, küçük bir bütçeniz varsa dolambaçlı yoldan gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ama kendi yolumda savaşıyorum ve bir geleceğe sahip olduğuma yürekten inanıyorum.”

“Bir noktada, yatırım karşılığını verecek.”