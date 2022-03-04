Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Peugeot Le Mans 24 Saat'i kaçıracak
WEC Haberler

Flörsch: "Motor sporları, kadınları dahil etmek için herhangi bir çaba göstermiyor"

Sophia Flörsch, motor sporlarının kadınları dahil etmek için yaptığı çalışmaların sadece "uğultudan" ibaret olduğunu söylüyor.

Flörsch: "Motor sporları, kadınları dahil etmek için herhangi bir çaba göstermiyor"
Ekleyen:
Haberi dinle

Sophia Flörsch, F1 de dahil olmak üzere, kadınları motor sporlarına dahil etmek için yapılan tüm hareketleri "uğultu etmek" ve "çok az gerçek eylemden ibaret kalmakla" suçladı.

21 yaşındaki Sophia Flörsch, motor sporları hayranları tarafından 2018 Macau Grand Prix'te yaptığı kaza ile hatırlanıyor. Flörsch, bir kameramanın kabinine çarpıp omurgasını kırmıştı.

O zamandan beri çeşitlilik, eşitlik ve birlik hakkında çeşitli platformlarda dikkat çekmeye çalışan Flörsch, ona gösterilen ilgiye rağmen motor yarışlarında kadınların yükselişi konusunda temelde hiçbir ilerleme kaydetmediğini söylüyor.

Flörsch, "Takımımız kadın sürücülerle dolu olmasına rağmen ancak gerçek bir şans yok."

"Kadınlarla eşitliği teşvik etmek gibi modern ve şık ana motifleri kendilerini haklı çıkarmak için kullanıyorlar.”

"Tüm bunlar gerçekte ucuz bir taahhütlerden ibaret. Eşit bir ortamda spor çeşitliliği düzeyi açısından çok az gerçek destek bulunuyor." dedi

Sophia Flörsch, 2018 felaketinin "üç yıl önce" olduğunu ve kendisinin halen en yaygın şekilde kaza ile hatırlandığını söylüyor.

Flörsch, bazı sponsorların onun güncelliğinden yararlandığını, ancak hiçbirinin "onun tarafında” olmadığını da belirtiyor.

“Motor sporları hızlı hareket eder. Kaza sonrası kadınlar dikkat çekti ama sportif anlamda bir ileri adım değildi." dedi.

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Sophia Floersch

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Sophia Floersch

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Sophia Flörsch, efsanevi 24 saatlik dayanıklılık yarışı da dahil olmak üzere 2022'de Avrupa Le Mans Serisi'nde yarışacak, ancak asıl hedefi “tek koltuklu serilere geri dönmek”.

Flörsch, Formula 1 hayalini de halen koruyor.

"21 yaşındayım ve bu hedefi sürdürebileceğimi, sürdürmem gerektiğini düşünüyorum."

“Bütçeniz büyükse hızlı olabilirsiniz, küçük bir bütçeniz varsa dolambaçlı yoldan gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ama kendi yolumda savaşıyorum ve bir geleceğe sahip olduğuma yürekten inanıyorum.”

“Bir noktada, yatırım karşılığını verecek.”

paylaşım
yorumlar
Peugeot Le Mans 24 Saat'i kaçıracak
Önceki haber

Peugeot Le Mans 24 Saat'i kaçıracak
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Miller: "Geleceğim hakkında dönen saçma dedikoduları umursamıyorum" Katar GP
MotoGP

Miller: "Geleceğim hakkında dönen saçma dedikoduları umursamıyorum"

Hill: "2022 araçları, umarım vadettiği çözümleri gerçekten sunar"
Formula 1

Hill: "2022 araçları, umarım vadettiği çözümleri gerçekten sunar"

Ecclestone: "FIA'nın Rus pilotları yasaklamaması doğru karar"
Formula 1

Ecclestone: "FIA'nın Rus pilotları yasaklamaması doğru karar"

Son Haberler

Flörsch: "Motor sporları, kadınları dahil etmek için herhangi bir çaba göstermiyor"
WEC WEC

Flörsch: "Motor sporları, kadınları dahil etmek için herhangi bir çaba göstermiyor"

Peugeot Le Mans 24 Saat'i kaçıracak
Haber video
WEC WEC

Peugeot Le Mans 24 Saat'i kaçıracak

Aston Martin, WEC için Valkyrie Hypercar'ın geri dönebileceğine işaret etti
WEC WEC

Aston Martin, WEC için Valkyrie Hypercar'ın geri dönebileceğine işaret etti

Peugeot, Le Mans 24 Saat'e girmek için yakında karar verecek
Le Mans Le Mans

Peugeot, Le Mans 24 Saat'e girmek için yakında karar verecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.