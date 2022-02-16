Fisichella, 2022 sezonundan itibaren WEC’te Iron Lynx takımıyla yarışacak

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Üç kez Formula 1 yarış galibi Fisichella, gelecek ay Sebring’de başlayacak yeni sezondan itibaren İtalyan pilotlar Claudio Schiavoni ve Matteo Cressoni ile birlikte Iron Lynx takımının #60 Ferrari 488 GTE Evo aracını kullanacak.

2018/19 sezonundan bu yana AF Corse takımında Thomas Flohr ve Francesco Castellacci ile yarışmakta olan Fisichella, geçtiğimiz ay koltuğunu Super GT ve Super Formula şampiyonu Nick Cassidy’e kaptırmıştı.

49 yaşındaki İtalyan pilot, Iron Lynx takımının kurucularından olan Andrea Picini’nin yerini alacak.

Fisichella’nın ana hedefi, bir Ferrari’nin koltuğunda çıkacağı 13. Le Mans 24 Saat yarışından da başarıyla ayrılmak. Kendisi 2012 ve 2014’te AF Corse ile GTE Pro serisinde galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

#60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo Cressoni Photo by: JEP / Motorsport Images

Sezona ‘Iron Dames’ ismi altında çıkan #85 Iron Lynx aracı ise, tamamı kadın pilotlardan oluşan -Rahel Frey, Michelle Gatting ve Sarah Bovy- kadrosuyla mücadeleye devam edecek.

Eski DTM sürücüsü Frey, Ferrari Challenge Europe şampiyonu Gatting ve eski W Series sürücüsü Bovy geçtiğimiz sene Monza ve Le Mans’ta mücadele etmişlerdi. Bovy, Monza’dan itibaren Manuela Gostner’den boşalan koltuğa geçmiş ve takımın “bronz pilotu” unvanını almıştı.

Bir diğer Iron Dames sürücüsü ise Katherine Legge'ydi. Fakat Legge, güncel olarak Team Hardpoint adına yarıştığı IMSA WeatherTech SportsCar Championship’e odaklanmış durumda.

Frey, Gatting ve Bovy kadrosu, Avrupa Le Mans ve GT World Challenge Europe Endurance Cup’taki mücadelelerini bir arada sürdürecekler.

Michelle Gatting, #85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am Photo by: Rainier Ehrhardt

Aynı şekilde Schiavoni ve Cressoni ikilisi de Avrupa Le Mans’a odaklanmaya karar verdiler. Nisan ayında Paul Ricard’da başlayacak altı yarışlık mücadelede bu ikiliye Ferrari fabrika sürücüsü Davide Rigon eşlik edecek.

Iron Lynx’in GT World Challenge pilotları ise henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz ay WEC’in katılımcı listesini duyurmasından bu yana iki GTE Am takımı daha tam pilot kadrolarını duyurdu.

Porsche müşterisi GR Racing, sürücüleri Tom Gamble’ın “altın pilot” statüsü kazanmasının ardından, “gümüş pilot” İtalyan pilot Riccardo Pera’nın, Michael Wainwright ve Ben Barker ikilisine katılacağını açıkladı.

D’station Racing ise genç İngiliz sürücü Charlie Fagg’ın, yine “altın pilot” statüsü unvanı kazanan Andrew Watson’ın yerine geçeceğini açıkladı. Fagg, Satoshi Hoshino ve Tomonobu Fujii ile birlikte D’station’ın TF-Sport run Aston Martin’ini kullanıyor olacak.

Çeviren: Altay Gök