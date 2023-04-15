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FIA, Portimao'daki gizemli kazayı araştıracak

FIA, Portimao 6 Saat destek serilerinden birinde gerçekleşen ve bir aracın tribünlere çıkmasına sebebiyet veren kazanın ardından pistin ne kadar güvenli olduğunu soruşturacka.

James Newbold
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FIA, Portimao'daki gizemli kazayı araştıracak
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Cuma günü Porsche Sprint Cup Iberica'nın ikinci antrenman seansı esnasında, Portekizli sürücü Alexandre Areia'nın Porsche GT3 Cup 991'i fren arızası yaşadı ve çakıl havuzuna çıktıktan sonra 1. Virajın dış tarafındaki tel örgülere çarptı.

Ancak tel örgüler yeterince dayanıklı değildi, bu da aracın duramamasına ve tribünlere kadar çıkmasına sebep oldu!

Areia kazadan yara almadan kurtulurken, tribünlerin bu bölümünde hiçbir seyircinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayın görüntüleri ise kaza bölgesinin sağındaki tribünde oturan bir taraftar tarafından kaydedildi.

Kaza pistin programını etkilemedi ve Portimao 6 Saat ikinci antrenman seansı zamanında yapıldı, ancak tribün halka kapatıldı.

Konu hakkında Autosport'a açıklamada bulunan FIA, "Federasyon, Algarve'deki Porsche Sprint Series Iberica'nın ikinci antrenman seansı sırasında meydana gelen olayı incelemektedir.

"FIA şu anda bilgi toplama sürecindedir ve bunu FIA Pist Komisyonu tarafından yapılacak bir inceleme takip edecektir."

"FIA, pist personeli ve etkinlik organizatörleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Tribün bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır."

"Güvenliğin arttırılması her zaman devam eden bir sürecin parçasıdır, dolayısıyla bu olaydan ve dünyanın dört bir yanından gelen diğer olaylardan çıkarılan sonuçlar, motor sporları güvenliğinin devam eden gelişimine entegre edilecektir." ifadelerini kullandı.

Areia's car entered the grandstand area after crash at Portimao

Areia's car entered the grandstand area after crash at Portimao

Kazanın ardından konuşan Areia ise kimsenin yaralanmamış olmasından ötürü mutlu.

Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Areia, "Pratikte sadece bir yolcuydum. Neyse ki tribünün o bölgesinde kimse yoktu ve aracın güvenlik seviyesi sayesinde kazadan yara almadan kurtulmayı başardım." ifadelerini kullandı.

FIA Grade 1 listesinde yer alan Portimao pisti, Formula 1'in Portekiz GP'sine iki kez ev sahipliği yaptı, burada düzenlenen iki yarışı da Lewis Hamilton kazandı.

WEC, ilk olarak 2021'de sekiz saatlik bir yarış düzenledikten sonra, bu hafta sonu altı saatlik bir yarışla piste ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.

Fotoğraf: James Turner

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