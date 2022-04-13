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Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı

Ferrari, yeni nesil GT3 aracı 296'yı ilk kez salı günü Fiorano'da piste çıkardı ve 2023'teki ilk yarışından önce gelişim programına başladı.

Charles Bradley
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Francesco Corghi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı
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Ferrari'nin 488 GT3 aracının halefi olan 296 GT3, Oreca ile birlikte üretildi.

Takım, ilk test sürüşü kapsamında yeni 296'yı Fiorano'da piste çıkardı ve gün boyunca araçla ilgili çeşitli testler tamamladı. Ayrıca mühendisler araçla ilgili ilk verileri de toplamış oldular.

Direksiyona fabrika sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve Andrea Bertolini geçerken, aracın kırmızı - siyah kamuflaj tasarıma sahip olduğu görüldü. 

Ferrari 296 GT3 at Fiorano

Ferrari 296 GT3 at Fiorano

Photo by: Ferrari

Ferrari'nin GT departmanının patronu Stefano Coletta, "Bugün, GT yarışlarının geleceğimizin bir parçası haline gelmesi sebebiyle unutulmaz bir an."

"İlk testleri Fiorano'da yapmayı seçtik çünkü burası bizim evimiz ve projede çalışan insanların özel hisler yaşamasına izin vermek istedik."

"Aracın önünde yoğun bir test programı var ancak daha henüz bu ilk seanstan dahi bazı iyi geri bildirimler aldık." dedi.

Ferrari geçen yıl FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfı olan Le Mans Hypercar'a döneceğini duyurmuştu. İtalyan marka, bu programa paralel şekilde GTE'deki sınıflarda 296 GT3'ü kullanacak.

AF Corse tarafından geliştirilmekte olan Le Mans Hypercar, ilk kez Haziran ayında Fiorano'da test edilecek.

Ferrari 296 GT3 at Fiorano

Ferrari 296 GT3 at Fiorano

Photo by: Ferrari

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