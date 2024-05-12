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WEC Spa

Ferrari'nin Spa WEC protestosu reddedildi

Ferrari'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Cumartesi günkü Spa 6 Saat yarışının sonucuna yaptığı itiraz reddedildi.

Gary Watkins
Gary Watkins
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Emanuele Clivati | AG Photo

Ferrari AF Corse takımı, yarışın orijinal bitiş zamanından ve yarışın geçici sonuçlarından sonra yeniden başlatılacağını ilan eden komiserlerin kararlarına karşı bir protesto sundu.

Reddedildiğini teyit eden bültene göre, FIA'nın uluslararası spor kodu uyarınca protestonun kabul edilemez olduğuna karar verildi çünkü "bir komiser kararı protesto konusu olamaz".

Earl Bamber'in Ganassi tarafından yönetilen Cadillac V-Series.R LMDh'sinin Sean Gelael'in kullandığı #31 WRT BMW M4 GT3'ü Kemmel Düzlüğü'nün dış tarafındaki bariyerlere gönderen bir kazayı tetiklemesinin ardından yarış kırmızı bayrak gösterildiğinde iki Ferrari 499P Le Mans Hypercars 1 ve 2. sıradaydı.

Kaza, 6 saatlik yarışın dört saat 13. dakikasında meydana geldi ancak bariyerlerin onarımı planlanan 19:00 finişinden önce yeniden başlamaya izin verecek şekilde zamanında bitirilemedi.

Hakemler yarışın 19:10'da bir saat 44 dakika süreyle devam etmesine karar verdi; bu süre kırmızı bayrağın gösterilmesinden araçların kapalı park koşullarında gridde sıralanmasına kadar geçen üç dakikadan arta kalan süreydi.

Ferrari, kazanan #12 Jota Porsche 963 LMDh ve ikinci sıradaki #6 fabrika Porsche Penske Motorsport'un duraklamadan hemen önce pite girmeleri sayesinde kırmızı bayrak sonucunda zaman kazanmalarının ardından #50 ve #51 fabrika araçlarıyla üçüncü ve dördüncü oldu.

Ferrari'nin spor otomobil yarışları patronu Antonello Coletta yarıştan sonra Autosport'a, "Ne olduğunu anlamıyorum - saat işliyordu ve altı saatin bitiminden sonra yeniden başlama kararı benim için çok beklenmedikti."

"Açıkçası yarışı kazanabilecek durumdaydık ve mutlu değilim."

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

"Beklentim yarışı bitirmek için belki birkaç tur yeniden başlayabileceğimizdi, ancak bir saat 44 dakika için tamamen yeniden başlamamaktı." demişti.

Spa 6 Saat'e devam etme kararı, 2012'de yeniden doğuşundan bu yana WEC tarihinde eşi benzeri görülmemiş olmasa da sıra dışıydı, ancak serinin spor yönetmelikleri uyarınca buna izin verildi.

Kurallar şöyle diyor: "Koşulların gerektirmesi halinde, komiserler yarışı durdurma ve/veya belirlenen yarış zamanını değiştirme kararı alabilir. Bu, yarışma süresini [yani altı saati] aşamaz."

Yarışın ardından FIA tarafından gönderilen bir açıklamada, Spa 6 Saat'in tüm süresinin tamamlanması kararının "stratejilerini altı saatlik bir yarış için belirleyen yarışmacılar için sportif adaleti sağladığı" belirtildi.

Bamber, Gelael'in yanı sıra direksiyonda Neel Jani'nin bulunduğu Proton Competition Porsche 963'ün arkasına da dokunduktan sonra kazadaki rolü nedeniyle yarıştan sonra ceza aldı.

Cadillac, Yeni Zelandalı pilotun WEC'deki bir sonraki yarışında, yani 15/16 Haziran'daki Le Mans 24 Saat çifte puan turunda beş sıra grid cezası almak zorunda kalacak.

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