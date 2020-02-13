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WEC / Şanghay / Son dakika

Ferrari’nin itirazı kabul edildi, Şanghay WEC zaferi geri verildi

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Ferrari’nin itirazı kabul edildi, Şanghay WEC zaferi geri verildi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Şub 2020 17:31

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Şanghay ayağını kazanmasına rağmen diskalifiye edilen Ferrari, yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından galibiyeti geri aldı.

Alessandro Pier Guidi ve James Calado, 2019/20 WEC sezonunun üçüncü ayağı olan Şanghay’da kazanmış, ancak #51 Ferrari 488 GTE’nin minimum sürüş yüksekliği kuralını 50mm ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Ferrari bu karara hemen itiraz etti ve 28 Ocak’ta Paris’te bir duruşma yapıldı. Sonuçlar ise perşembe günü açıklandı.

FIA’nın, kanıtları inceledikten sonra “tartışılan kararı iptal ettiği” ilan edildi ve böylece İtalyan takımın herhangi bir suç işlemediği anlaşıldı.

Bu karar, Pier Guidi ve Calado’nun şampiyonluk adaylığına geri dönmesi anlamına geliyor. İkili, şampiyona lideri Aston Martin Vantage sürücüleri Nicki Thiim ve Marco Sorensen’in arkasında ikinci sırada yer alıyor.

WEC sezonu gelecek hafta Austin’de devam edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Şanghay
Pilotlar Alessandro PierGuidi , James Calado
Takımlar AF Corse
Editör Rachit Thukral

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