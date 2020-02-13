Ferrari’nin itirazı kabul edildi, Şanghay WEC zaferi geri verildi

Alessandro Pier Guidi ve James Calado, 2019/20 WEC sezonunun üçüncü ayağı olan Şanghay’da kazanmış, ancak #51 Ferrari 488 GTE’nin minimum sürüş yüksekliği kuralını 50mm ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Ferrari bu karara hemen itiraz etti ve 28 Ocak’ta Paris’te bir duruşma yapıldı. Sonuçlar ise perşembe günü açıklandı.

FIA’nın, kanıtları inceledikten sonra “tartışılan kararı iptal ettiği” ilan edildi ve böylece İtalyan takımın herhangi bir suç işlemediği anlaşıldı.

Bu karar, Pier Guidi ve Calado’nun şampiyonluk adaylığına geri dönmesi anlamına geliyor. İkili, şampiyona lideri Aston Martin Vantage sürücüleri Nicki Thiim ve Marco Sorensen’in arkasında ikinci sırada yer alıyor.

WEC sezonu gelecek hafta Austin’de devam edecek.