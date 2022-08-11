Ferrari, yeni hypercar aracını Imola'da test ediyor
Ferrari yeni hypercar aracını geçtiğimiz günlerde Imola'da piste çıkardı ve yeni araca dair daha fazla görüntü ortaya çıktı.
Ferrari, WEC'te yarışacak yeni aracını Temmuz ayının başında Fiorano'da ilk kez piste çıkmıştı ve şimdi ikinci safhaya geçilmek üzere Imola'ya gidildi.
Maranello'da tasarlanan ve üretilen yeni prototip, 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda AF Corse takımı tarafından yönetilecek ve markanın hedefi şampiyonluk gibi görünüyor.
Bu kapsamda Ferrari, Fiorano'daki ilk testin ardından Imola'ya gelerek yeni hypercar'ın nasıl çalıştığını ve sistem verilerinin, istedikleri doğrultuda olup olmadığını inceledi.
Güneş altında gerçekleşen testte Ferrari, aracın hatlarını ve tasarımı çok fazla ortaya çıkarmamak adına alışılagelmiş şekilde kamuflaj tasarımı kullandı.
Ayrıca araç ilk kez farları açık şekilde sürüş yaptı ve bu da ön far tasarımının nasıl olduğu konusunda ilk gerçek bakışı sağladı.
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflardan birinde, aracın yolda kaldığı ve bir çekiciye yüklendiği görülüyordu.
Motorsport.com'un haberine göre bu, bir teknik sorundan ziyade takım tarafından yapılan özel bir testten kaynaklanıyordu. Bir bakıma planlıydı.
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