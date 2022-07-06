Ferrari WEC Hypercar aracı Fiorano'da görüntülendi!

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Ferrari'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın zirvesine 50 senelik aranın ardından geri döneceği yeni LMH aracı, ilk kez bugün piste çıkarıldı.

Motorsport.com'un özel olarak elde ettiği casus fotoğraflarındaki araçta kamuflaj bulunuyor. Testlerde Ferrari'nin fabrika sürücüsü Alessandro Pier Guidi direksiyondaydı.

Sabah piste çıkarılan dört çeker araç, Guidi'nin kontrolünde birkaç piste giriş çıkış turu tamamladı. Testlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Ferrari ayrıca aracın pencereden yansıması şeklinde yeni bir resmi fotoğraf daha yayınladı.

Ferrari spor otomobil bölümü başkanı Antonello Coletta, otomobilin "tanıtılması" olarak kabul edilen bu paylaşım için, "Bu, hem bu projede çalışanlar hem de Ferrari hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen çok heyecan verici bir an."

"Aylarca süren çalışma, planlama ve simülasyonların sonucuna dokunabilmek bize yeni bir enerji ve motivasyon veriyor."

"Başardığımız şeyden gurur duyuyoruz. LMH'nin test sırasındaki kamuflajı aracın hacmini ve stilini gizlese de, bence bir Ferrari olarak inkar edilemez bir şekilde tanınabilir." dedi.

Ferrari LMH teaser Photo by: Ferrari

Casus fotoğrafları, Ferrari'nin dikkat çekici bir arka kanat düzene sahip olduğunu, Ferrari'nin tasarım konusunda kurallardan faydalandığını gösteriyor.

Ferrari sözcüsü, yeni arabayı ilk kullanan pilotun Pier Guidi olduğunu doğruladı ve detaylardan bahsetti.

Yapılan açıklamada, "Program shakedown için oldukça standarttı. Piste çıkıldı ve bir tur sonra her şeyi kontrol etmek için pite dönüldü."

"Araç pistten çok pitteydi ancak bu, ilk test için oldukça normal." sözlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yeni aracın bu ayın ilerleyen dönemlerinde daha normal bir pistte test edileceği duyuruldu.

Ferrari Hypercar Photo by: Davide Cavazza