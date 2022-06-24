Ferrari WEC GT pilotları, Hypercar dönemine LMP2 testiyle hazırlanıyor

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Ferrari, 2023'te Le Mans Hypercar sınıfında mücadele edecek olan ve merakla beklenen Hypercar aracına dair ilk fotoğrafı bu seneki Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde yayınlamıştı. Henüz adı açıklanmayan Hypercar aracının gelecek ay Fiorano'da testlere başlaması bekleniyor.

Yeni döneme hazırlık kapsamında Ferrari, WEC GTE ekibinden birçok pilota Le Mans öncesinde Vallelunga pistinde test yaptırdı.

GTE Pro'da tam zamanlı yarışan James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco, Miguel Molina ile AF Corse'nin LMP2'de mücadele eden sürücüleri Nicklas Nielsen, Alessio Rovera ve Davide Rigon bu testlere katıldılar.

Ferrari henüz Hypercar sınıfında mücadele edecek pilotlarını açıklamadı ancak GT sınıfında mücadele eden pilotların kadroda yer alması büyük bir ihtimal.

Motorsport.com'a konuşan Calado, "Daha fazla yere basma gücü ve yeniden daha iyi frenlemeyle hızlanmak ve Hypercar başlangıcına hazır olmak için pistteydik. Birkaç tur içerisinde hepimiz hızlandık."

"Kariyerimin çoğunu yere basma gücü olan araçlarda geçirdim ve bunu asla unutmazsınız. İlk başta farklı hissediyorsunuz ancak sonrasında normal hissediyorsunuz ve birkaç turda sınıra ulaşıyorsunuz."

"Hepimiz testlerden mutluyduk ve Hypercar aracının son halini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

GTE Pro ekibine bu sene katılan Fuoco, "GT araçlarından biraz farklıydı ancak ben zaten 2021'de LMP2 aracıyla Daytona'ya katılmıştım. Bu yüzden bu tür araçlarda deneyimim vardı."

"Sürüş açısından her şey hâlâ oldukça benzer. Her zaman sürüş stilinizi adapte etmeniz gerekiyor. Daha fazla yere basma gücüyle daha rahat hissettim." dedi.

Calado ise, kimin nerede yarışacağına Ferrari GT Patronu Antonello Coletta'nın karar vereceğini söyledi.

Calado, "Her halükarda Ferrari ve takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Arka planda çok fazla gelişim çalışması yapılıyor."

"O [Coletta] doğru kararı verecektir. Biz de hakkımızda ne karar verilirse kabul edeceğiz." dedi.

WEC'de yarışmak dışında Scuderia Ferrari için de simülatör çalışması yapan Fuoco, "Ben daha çok gencim ancak bu ailenin bir parçası olmak için her gün elinizden gelenin en iyisini yapmalı, gerçekten profesyonel olmalısınız çünkü burası gerçekten profesyonel bir takım."

"Uzun zamandır buradayım, bu yüzden burada geçirdiğim zamandan daha fazla zamanı burada geçirmeyi umuyorum." dedi.