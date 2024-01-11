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Ferrari, WEC 2024 sezonu için sürücü kadrosuyla devam kararı aldı

Ferrari, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfına 2024 yılını daha iyi geçirmek için sürücü kadrosunu değiştirmedi.

Gary Watkins
Editör Gary Watkins
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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Le Mans 24 Saat kazananları James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Antonio Giovinazzi yine fabrika AF Corse takımı tarafından işletilen #51 numaralı Ferrari 499P Le Mans Hypercar'ı paylaşırken, kardeş #50 numaralı Ferrari Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen ve Miguel Molina tarafından kullanılacak.

Pier Guidi ve Fuoco, Kasım ayının sonunda bu yılın WEC katılım listesi yayınlandığında iki ayrı Ferrari'ye binecek isim olarak açıklanmışlardı. Ancak Ferrari spor otomobil patronu Antonello Coletta, yeni aracın ilk sezonu sona ererken, ikinci yıl için herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Ferrari'nin Hypercar kadrosunu onaylaması, 14 Ocak'ta Birmingham'daki Autosport International fuarında sahneye çıkacak olan Calado'nun çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladığının Noel öncesinde duyurulmasının ardından geldi.

Kasım ayında Nielsen'in de yeni bir kontak[isim] üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.xxx

Ferrari'den Çarşamba günü yapılan açıklamada Coletta, "Geçen yıl Ferrari AF Corse takımı için 499P'lerle yarışan sürücüleri 2024 FIA WEC sezonu için tutma seçimi, devamlılığa olan bağlılığın göstergesidir." 

"2023 yılında, bu ekipler dünya şampiyonasının en üst sınıfında ilk yarışlarına çıkarken, Le Mans'ta bir zafer ve yedi yarışta altı podyum derecesi de dahil olmak üzere olağanüstü sonuçlar elde ettik. Bu başarılar üreticiler şampiyonasında mükemmel bir ikincilik elde etmemizi sağladı."

"Aracımızı geliştirmeye ve potansiyelini göstermeye devam ederken birlikte deneyim kazandık."

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: Ferrari

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

"Bu temeller üzerine inşa ettiğimiz 2024 sezonuna iyimserlikle bakıyor ve sürücülerimize olan güvenimizi tazeliyoruz." dedi.

AF tarafından müşteri bazında işletilecek üçüncü bir 499P'de yarışacak Robert Kubica'nın takım arkadaşları henüz açıklanmadı.

Aralık ayında Ferrari fabrika sürücüsü olarak seçilen Yifei Ye'nin takım arkadaşlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2023'te AF için GT World Challenge Europe Endurance Cup'ta yarışan Ferrari Formula 1 yedek pilotu Robert Shwartzman, son koltuk için aday olarak görünüyor.

2024 WEC sezonu, 2 Mart'ta Katar'daki Losail pistinde gerçekleşecek yarışla start alacak.

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