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Ferrari: "Sebring'de Toyota'yı yenemeyeceğimizi biliyorduk"

Sebring'den podyumla ayrılan Ferrari, galibiyet mücadelesi veremeyeceklerinin farkında olduklarını söylüyor.

Gary Watkins
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Ferrari: "Sebring'de Toyota'yı yenemeyeceğimizi biliyorduk"
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Uzun bir aranın ardından en üst sınıfa dönen Ferrari, yeni macerasına fena bir başlangıç yapmadı.

Sıralama turlarında #50 Ferrari ile pole pozisyonuna ulaşan takım, yarışı da yine #50 Ferrari ile üçüncü sırada tamamladı -ancak Toyota'dan iki tur yiyerek!

Yarışın ardından konuşan teknik patron Ferdinando Cannizzo "Pole pozisyonundan sonra yarışta farklı bir hikayeyle karşılaşacağımızı biliyorduk."

"Pole pozisyonu şu ana kadar yaptığımız işin oldukça mükemmel olduğunun bir göstergesiydi, ancak aynı zamanda bunun sadece bir adım olduğunu da çok iyi biliyorduk."

"Podyum ise iyi bir sonuçtu; bize göre elde edebileceğimizin en fazlası buydu."

"İki araçla damalı bayrağa gelmek ilk hedefimizdi, ikinci hedefimiz podyumdu - bu gerçekleşti. "İlk yarışımızdan memnun ayrılıyoruz." dedi.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: JEP / Motorsport Images

Ferrari spor otomobil patronu Antonello Coletta, Cannizzo'nun açıklamalarını destekledi.

Coletta, "Podyuma çıktığımızı göz önünde bulundurarak kendimize koyduğumuz hedefleri aştık ve buna muhteşem bir pole pozisyonu ekledik.

"Mutluyuz, aynı zamanda önümüzde uzun bir yol olduğunun da farkındayız." dedi.

Toyota'nın tecrübe avantajına da sahip olduğunu söyleyen Cannizzo, "Kesinlikle daha fazla deneyim kazanmamız, verileri analiz etmemiz ve neyi daha iyi yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."

"Geliştirebileceğimiz şeyler var; bu beklediğimiz bir şeydi."

"En zor bulduğumuz şey trafikte olmaktı."

"Lastik aşınması konusunda kesinlikle daha iyi olabiliriz: ikinci stintin son bölümünde tek set lastikle biraz zorlandık." dedi.

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