Ferrari, Şanghay GTE Pro zaferini kaybetti

#51 Af Corse Ferrari 488 GTE sürücüleri, pazar günü güçlü bir zafer elde etmişlerdi.

Diskalifiyenin sebebi "sürüş yükseliği ihlali" olarak açıklanırken, böylelikle GTE Pro zaferi sadece yedi saniye geride ikinci sırada finiş gören Porsche 911 RSR sürücüleri Kevin Estre ve Michael Christensen'e gitmiş oldu.

Bir diğer Porsche ile yarışan Gianmaria Bruni ve Richard Lietz ikinci olurken, podyumun son basamağı Maxime Martin ve Alex Lynn'in oldu.

Ferrari'nin sürüş yüksekliğinin, yapılan incelemeler sonucu 50 mm'in altında olduğu görüldü.

Hakem raporunda Ferrari kendini, yarışın başında yaşanan temasta aracın hasar görmesiyle savunduğu yer aldı. Ancak araç incelemesinde herhangi bir hasar belirtisi yoktu.