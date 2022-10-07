Ferrari LMH, testte 10.000 km'yi aştı

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Scuderia, Imola'daki geleneksel sezon sonu Ferrari Dünya Finali'nin son gününde, henüz adı açıklanmayan hibrit motorlu LMH aracının 30 Ekim'de lansmanının yapılacağını açıkladı.

Gelecek yılın mart ayında Sebring'de WEC sezonu açılış yarışı için aracı hazırlamak amacıyla Ferrari, yeni aracı temmuz ayında Fiorano'da test etmeye başlamıştı. O zamandan beri Mugello, Barcelona, Imola ve Portimao'da da testler yaptı.

Mevcut Ferrari WEC GTE Pro yarışçıları Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco ve Miguel Molina; fabrika GT sürücüleri Davide Rigon, Daniel Serra, Alessio Rovera ve Nicklas Nielsen ile birlikte geliştirme programının bir parçası oldular.

Ferrari spor otomobil yarışları patronu Antonello Coletta, Motorsport.com İtalya'ya; "10.000 km'yi aştık, bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum."

"Araç için harcadığımız bu vakit oldukça önemli, ama bundan çok daha fazlasını yapmamız gerekecek çünkü sahada öğrendiklerimizi kullanarak tecrübe biriktirmemiz ve bu doğrultuda aracı geliştirmemiz söz konusu olacak."

"Yine de kendimize bir kilometre hedefi koymadık, ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi." dedi.

Ferrari'nin Sebring'deki yarışa kadar olan süreçteki planları sorulduğunda Coletta, "Bunu organize etmemiz gerekiyor. Biz sadece temmuz ayının ilk birkaç gününde piste çıktık, diğerleri ise bir yıldan daha uzun süredir bunu yapıyor."

Alessandro Pier Guidi, Ferrari LMH Fotoğraf: Ferrari

"Sanırım on günde bir piste çıkıyoruz. Sebring'e gidene kadar elimizden geldiğince bunu yapmaya devam edeceğiz. Bunu yapmak çok önemli çünkü gerçekten çok fazla yeni şey keşfediyorsunuz, bu yüzden değişiklikler yapmanız gerekiyor. Tabii ki sonra bu değişiklikleri kontrol etmek için tekrar piste dönmeniz gerek."

"Araç çok karmaşık çünkü biz Hypercar'ı [LMH kuralları] seçtik, LMDh kuralları ise biraz daha basit bir araç gerektiriyordu. Bu seçim, çözülmesi gereken bazı önemsiz komplikasyonları beraberinde getiriyor. O yüzden aracı ne kadar piste çıkarırsak, o kadar iyi." dedi.

Coletta, Ferrari'nin ilk WEC sezonu için sürücü kadrosunun; aracın resmi lansmanında açıklanmayacağını söyledi.

Coletta "Sebring'deki ilk yarışımızdan önce hızlı bir şekilde testlere devam ederek, bu konuyu biraz daha geciktirmek istiyoruz. Bu yüzden sürücülerin seçimi muhtemelen yıl sonunda yapılacak." dedi.