Ferrari, Le Mans'ın hiper araç sınıfına katılma fikrine hâlâ açık

Bu, İtalyan üreticinin sonbaharda değerlendireceği seçeneklerden bir tanesi. Çünkü 1973'ten bu yana ilk kez spor otomobil yarışlarının en üst seviyesine bir fabrika takımı olarak dönmeyi düşünüyorlar.

Ferrari'nin spor otomobil yarış bölümünü yöneten Antonello Coletta, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada hiper araç da dahil olmak üzere tüm seçenekleri dikkatle takip ettiklerini söyledi.

"Bütün kapılar açık kalmaya devam ediyor. Üst sınıfa olan ilgimiz devam ediyor ve LMDh ile LMH de dahil olmak üzere tüm seçenekleri gözden geçiriyoruz."

Coletta, Ferrari'nin her iki LMH kuralına, yani yol tabanlı araçlara ve benzer prototiplere bakıp bakmadığı sorulduğunda ise olumlu yanıt verdi.

Buna rağmen Ocak ayında 2022'den itibaren düzenlenecek olan LMP2 temelli LMDh sınıfında yarışma ihtimaline kapı kapatılmış gibi görünüyor.

Ferrari, WEC ve IMSA'da yarıştığı araçlarla yeni sınıfta yarışmakla ilgileniyordu ancak bunun için bir şart vardı. Ferrari, LMP2 monokoku yerine kendi şasisini üretmek istedi.

Ancak bu talep, Mayıs ayında açıklanan taslak kurallarda olumlu cevap verilmedi.

Coletta, Ferrari'nin Şubat ayında "tam bir Ferrari" olarak tanımladığı şasiye sahip olmak için kendi şasisini üretmesi gerektiğini de yineledi.

Ferrari logo Photo by: Alex Galli

"En önemli soru, bir yol aracıyla bağlantımız olup olamayacağı. Kendi şasimize sahip olmak bir zorunluluk ve gelecekte yeni bir süper otomobile sahip olmanın mümkün olup olmadığını göreceğiz."

Coletta, koronavirüs salgınının karar alma sürecini durdurduğuna vurgu yaptı.

"COVID'den sonra her şeyi durdurduk çünkü başka önceliklerimiz vardı. Ancak Eylül ayında Le Mans 24 Saatten sonra tartışmaları yeniden başlatmayı umuyoruz."

Coletta, seriye dönüş için olası bir tarih veya son tarih vermedi.

Ferrari, LMH prototip kurallarıyla ilgili tartışmalarda düzenli olarak yer aldı.