Ferrari, Le Mans hiper aracıyla Haziran ayında testlere başlamak istiyor

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Haziran ayında Fiorano pistinde testlere başlanmasının akabinde, araç geniş bir test programına girecek ve 2023 WEC sezonuna hazırlanacak.

Ferrari, "hiper araç" kategorisindeki aracıyla birlikte Le Mans 24 Saat'in 1 numaralı kategoriye geri dönecek. İtalyan ekip, Le Mans 24 Saati toplamda 9 kez kazanırken; son galibiyet 1965 yılında gelmişti.

Ferrari, hiper aracının gelişimini sürdürüyor. İtalyan ekibin spor araçları şefi Antonello Coletta ise hiper araç testlerine "Haziran ya da Temmuz ayında" başlamayı umduklarını söylüyor.

Coletta, "Yeni hiper araçla testlerimize Haziran ya da Temmuz ayında başlamayı umuyoruz. Yeni GT3 aracıyla ile ise Nisan'ın ilk gününde testlere başlamayı umuyoruz."

"Geleceğimiz için iyi bir temel atabilmek adına bu testler çok önemli olacaklar. Testlerimize kendi pistimiz olan Fiorano'da başlayacağız. Çünkü bu bir gelenektir ve test daha kolay olacak. Kapıyı açacağız, motoru çalıştıracağız ve başlayacağız. Ofisimdeki camı açarak testi izleyebileceğim!"

"Fiorano'daki ilk testlerin ardından ise neler olacağını göreceğiz. Mühendislerimiz şimdiden bir test programı oluşturmaya başladılar." dedi.

LMH regülasyonlarının, Ferrari'nin spor aracı yarışlarındaki en üst sınıfa geri dönüşünde iyi bir araç üretebileceği konusunda Coletta'nın güveni tam.

Audi, BMW ve Porsche; daha ucuz olduğundan LMP2 şasilerinin temelini oluşturacağı LMDh kurallarını seçmişlerdi. Ferrari ise LMH regülasyonlarını tercih etmişti.

Coletta, "Ferrari üst seviyedeki bir kategoride yer almayı seçiyorsa, bu kategori Le Mans Hiper Araç kategorisi olmalı. Ferrari, tarihindeki bütün araçları tasarladı. Yani başka seçeneğimiz yok. Bizim felsefemiz bu."

"Projemizin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Süreç oldukça karmaşık çünkü LMH kuralları, LMDh kurallarından biraz karmaşık. Ancak bunu biz seçtik.

"Bir kategoride yarıştığımızda, aracın tamamen Ferrari olması normal olacak. Bütün proje Ferrari'nin teknik personelinin kontrolü altında. Araç iyi ve hızlı olacak."

"Bu kategoride yer alan araçlar arasında tasarım farkları olacağına inanıyorum."

"Bence insanların hangi arabanının hangisi olduğunu anlaması ve 'Bu Ferrari, şu Peugeot'uydu, bu araç Toyota' diyebilmesi önemli. Geçtiğimiz yıllarda farkları anlamak zordu çünkü araçlar birbirine çok benziyordu."

"Bizim için en önemli yıl dönümü 2023 olacak. En önemli ve en iyi kategoride yarışmamızın üzerinden 50 yıl geçecek." dedi.

#15 Ferrari 312PB: Brian Redman, Jacky Ickx – Le Mans 24 Hours, 1973 Photo by: Sutton Images

Ferrari hiper aracının motor tasarımı araç tanıtılıncaya kadar bir sır olarak kalmaya devam edecek. Coletta da yüksek rekabet seviyesinden dolayı teknik konularda pek bilgi vermek istemiyor.

"Toyota'nın güçlü olması normal olacak çünkü onlar, biz ilk yarışımıza çıkmadan önce hiper araç kategorisinde 2 sene tamamlamış olacaklar. Teknik detaylar hakkında fabrikanın dışarısındayken konuşmayı tercih etmiyorum."

"Testlere başladığımızda, yani 2022 sezonunun ikinci yarısında, iyi bir şekilde çalışmayı umuyoruz. 2023'te bu kategoride 8 ya da 9 marka olacak. Yani çalışmalarımız çok ama çok istikrarlı olmak zorunda."

"Bence böylesine güçlü bir yarışmada yarışmak bizim için önemli. Birçok güçlü marka ilk defa serinin 1 numaralı sınıfında bir araya gelecek. Bu, dayanıklılık yarışları için önemli bir olay."