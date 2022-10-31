Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş

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Ferrari'nin test stratejisi performans ve dayanıklılık üzerine kurulu. İki araçla gerçekleştirilen testlerde bir araç performansa, bir araç da dayanıklılığa odaklanıyor ve iki araç farklı programlar takip ediyor.

Tasarım ve Gelişim bölümünün başında bulunan Ferdinando Cannizzo, testleri yaptıkları ikinci şasinin Ağustos ayındaki Mugello Pisti'ne geldiğini söylüyor.

"Araçlardan birisi performans odaklıydı, o araçta dayanıklılık umurumuzda değildi. Diğer şasimiz ise kilometre kat etmek ve tüm parçalarda çözmemiz gereken sorunları anlamak içindi."

"[İki araçla test gerçekleştirmek] Test için elimizde olan küçük zamanla baş etmenin tek yoluydu."

Ferrari 499P Photo by: Ferrari

Ferrari'nin 2 araçla test yapma stratejisi, Peugeot ve Porsche'nin test stratejileriyle farklı. Peugeot, test sürecinde sadece bir tane 9X8 LMH ile test yaptı. Porsche ise gelişim programının 6. ayına kadar ikinci bir 963 LMDh şasisine sahip değildi.

Dün resmi olarak lansmanı yapılan ve tanıtılan Ferrari LMH, ilk olarak 6 Temmuz'da Fiorano'da piste çıktı.

Ferrari test programına dair tarihlerin ve konumların tüm detaylarını paylaşmasa da aracın iki haftada bir teste çıkacağı söyleniyor ve 499P'nin şimdiden 12.000 kilometreden fazla test mesafesi tamamladığı konuşuluyor.

Fiorano'daki 3 günlük shakedown'un ardından Barselona'da ilk gerçek pist testi gerçekleştirildi. Aracın Mugello, Algarve ve Monza'da da piste çıktığı biliniyor.

Kaynaklarımız, Ferrari'nin tüm testlere iki şasi birden götürmediğini ve bazı tek araçla test yapmayı tercih ettiğini öğrendi.

Ferrari 499P Fotoğraf: Ferrari

Cannizzo, 499P'nin testlerde sorunlar yaşadığını saklamıyor.

"İlk shakedown'da araç 3 gün boyunca sorun yaşamadan gitti ve şaşırdık. Sonrasında bazı dayanıklılık sorunları gördük ki bu iyi çünkü bu sorunların şimdi yaşanması sonra yaşanmasından daha iyidir."

"Bu sorunlara hızlıca reaksiyon gösterebildik."

Cannizzo, yakında 499P ile bir dayanıklılık simülasyonu yapacaklarını söyledi. Ancak 36 saat olması beklenen bu testin ne zaman olacağını söylemedi.

"12.000 kilometreden fazlasını kay ettik ve yakında bir simülasyon yapacağız. Aracın zayıf yanlarını anlamak için sıkı çalışıyoruz."

Cannizzo ayrıca, cumartesi günü Imola'da 2023 renk düzeninde tanıtılan 499P şasisinin yaz boyunca testlerde kullanılan şasilerden biri olduğunu da doğruladı.

Ferrari 499P Fotoğraf: Francesco Corghi