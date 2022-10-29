Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Isotta Fraschini, Hypercar ile 2023'te WEC'e girmeyi hedefliyor Sonraki / Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
WEC Haberler

Ferrari, 2023'te WEC'de yarışacağı Le Mans hiper aracının örtüsünü kaldırdı!

Ferrari, 2023'te FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak olan yeni Le Mans hiper aracı "499P"yi tanıttı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Ferrari, 2023'te WEC'de yarışacağı Le Mans hiper aracının örtüsünü kaldırdı!
Haberi dinle

Ferrari'nin dayanıklılık yarışlarının en üst sınıfına ne zaman döneceği uzun süredir sorulan bir soruydu ve artık yıllardır Ferrari'nin Le Mans'da yeniden en üst sınıfta mücadele etmesi bekleniyordu. Yıllar süren bekleyişin ardından İtalyan marka, bundan yaklaşık olarak 2 yıl önce bir LMH prototipi üreteceğini açıklamıştı. 

Ayrıca okuyun:
Ferrari 499P

Ferrari 499P

Fotoğraf: Ferrari

Bu açıklamanın ardından iki yıllık uzun bekleyiş sona erdi ve bugün ilk kez Ferrari'nin 2023'te WEC'in hiper araç sınıfında yarışacağı yeni otomobilini kamuflaj renk düzeni olmadan gördük. Ferrari'nin yeni hiper aracı, bu hafta sonu Imola Pisti'nde gerçekleştirilen Finali Mondiali etkinliğinde tanıtıldı. 

İlk olarak 6 Temmuz 2022'de piste çıkan araç; Fiorano, Portimao ve Monza pistlerinde 10.000km test mesafesini tamamladı. 

Ferrari'nin yeni aracı, ilk yarışına 2023 WEC sezonunun ilk ayağı olan Sebring'de çıkacak. Bu yarış 2023 Mart'ta gerçekleştirilecek. 

LMH kurallarının esnek yapısı, takımların birbirlerinde oldukça farklı tasarımlara sahip olabilmesini sağlıyor. Ayrıca birçok farklı çözüme de izin veriyor. Tıpkı arka kanatsız 9X8'de gördüğümüz gibi.

Ferrari de aerodinamik anlamda oldukça karışık ve farklı tasarımlara sahip. Özellikle de aracın arka bölümünün tasarımı göze çarpıyor. 

Aracın motoru ise V6 hibrit olacak. Araçta kullanılacak bataryada F1'deki hibrit teknolojisinden yardım alınıyor. 

499P araçlarını sürecek pilot kadroları henüz açıklanmadı ancak bu pilot kadrosunun Ferrari'nin GT programındaki sürücülerden oluşacağı biliniyor. 

Foto Galeri:

Ferrari 499P
Ferrari 499P
1/9

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
2/9

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
3/9

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
4/9

Fotoğraf: Francesco Corghi

Ferrari 499P
Ferrari 499P
5/9

Fotoğraf: Francesco Corghi

Ferrari 499P
Ferrari 499P
6/9

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
7/9

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
8/9

Fotoğraf: Francesco Corghi

Ferrari 499P
Ferrari 499P
9/9

Fotoğraf: Ferrari

 

paylaşım
yorumlar
Isotta Fraschini, Hypercar ile 2023'te WEC'e girmeyi hedefliyor
Önceki haber

Isotta Fraschini, Hypercar ile 2023'te WEC'e girmeyi hedefliyor
Sonraki haber

Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş

Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Meksika GP: Verstappen, bu sezonki 14. zaferini alarak rekor kırdı! Mexico City GP
Formula 1

Meksika GP: Verstappen, bu sezonki 14. zaferini alarak rekor kırdı!

Meksika GP: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3! Mexico City GP
Formula 1

Meksika GP: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!

Meksika GP 3. antrenman: Russell en hızlısı, Mercedes 1-2! Mexico City GP
Formula 1

Meksika GP 3. antrenman: Russell en hızlısı, Mercedes 1-2!

Son Haberler

Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
WEC WEC

Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş

Ferrari, gelişim programı kapsamında gerçekleştirdiği testlerde iki ader 499P şasisi kullandığını ve bu şasilerden birinin dayanıklılık, diğerinin ise performansa odaklandığını açıkladı.

Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"
Formula 1 Formula 1

Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın rekabetten kopmasına sebep olan stratejilerini savunmakla birlikte "yarışa yeniden başlayabilseler farklı bir seçim yapabileceğini" de ekliyor.

Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"

Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Carlos Sainz ile beraber umduğu performansı bulamaması sebebiyle sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdiğini söyledi.

Perez: "İlk turda Russell'ı geçmek yarışın kilit noktasıydı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İlk turda Russell'ı geçmek yarışın kilit noktasıydı"

Sergio Perez, Meksika'da aldığı üçüncülükten memnun olmakla beraber Lewis Hamilton'ı geçemedikleri için hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.