Ferrari, 2023'te WEC'de yarışacağı Le Mans hiper aracının örtüsünü kaldırdı!

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Ferrari'nin dayanıklılık yarışlarının en üst sınıfına ne zaman döneceği uzun süredir sorulan bir soruydu ve artık yıllardır Ferrari'nin Le Mans'da yeniden en üst sınıfta mücadele etmesi bekleniyordu. Yıllar süren bekleyişin ardından İtalyan marka, bundan yaklaşık olarak 2 yıl önce bir LMH prototipi üreteceğini açıklamıştı.

Ferrari 499P Fotoğraf: Ferrari

Bu açıklamanın ardından iki yıllık uzun bekleyiş sona erdi ve bugün ilk kez Ferrari'nin 2023'te WEC'in hiper araç sınıfında yarışacağı yeni otomobilini kamuflaj renk düzeni olmadan gördük. Ferrari'nin yeni hiper aracı, bu hafta sonu Imola Pisti'nde gerçekleştirilen Finali Mondiali etkinliğinde tanıtıldı.

İlk olarak 6 Temmuz 2022'de piste çıkan araç; Fiorano, Portimao ve Monza pistlerinde 10.000km test mesafesini tamamladı.

Ferrari'nin yeni aracı, ilk yarışına 2023 WEC sezonunun ilk ayağı olan Sebring'de çıkacak. Bu yarış 2023 Mart'ta gerçekleştirilecek.

LMH kurallarının esnek yapısı, takımların birbirlerinde oldukça farklı tasarımlara sahip olabilmesini sağlıyor. Ayrıca birçok farklı çözüme de izin veriyor. Tıpkı arka kanatsız 9X8'de gördüğümüz gibi.

Ferrari de aerodinamik anlamda oldukça karışık ve farklı tasarımlara sahip. Özellikle de aracın arka bölümünün tasarımı göze çarpıyor.

Aracın motoru ise V6 hibrit olacak. Araçta kullanılacak bataryada F1'deki hibrit teknolojisinden yardım alınıyor.

499P araçlarını sürecek pilot kadroları henüz açıklanmadı ancak bu pilot kadrosunun Ferrari'nin GT programındaki sürücülerden oluşacağı biliniyor.

Foto Galeri:

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