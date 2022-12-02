Ferrari ekibi CarGuy gelecek sezon WEC'de yarışmayı planlıyor

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Takeshi Kimura'nın sahibi olduğu takım, bu yıl European Le Mans Series'te ortaklık kurduğu Kessel Racing ile bağlarını sağlamlaştırmayı ve GTE Am sınıfında bir Ferrari 488 GTE ile mücadele etmeyi planlıyor.

Bu sezon Mikkel Jensen ve Frederik Schandorff ile altı yarışın beşinde mücadele eden Kimura, GT World Challenge Asia'da da mücadele etmesi ve takvimlerin çakışması nedeniyle Spa'daki mücadelede yer alamadı. Kimura, aynı sebepten ötürü Le Mans 24 Saat'i de kaçırdı.

Jensen ve Schandorff, Spa'da Kimura'nın yokluğunda piste çıkan Conrad Grunewald ile birlikte zafere ulaşarak şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

CarGuy, WEC'in yanı sıra yine Kessel ile ELMS'de kalmak için başvuruda bulunurken, aynı şekilde Asya Le Mans Serisinde de aynı kadroyla mücadele ediyor olacak.

Jensen Peugeot ile Hypercar sınıfında mücadele edecek olmasından ötürü WEC için müsait değil, bu nedenle WEC'e giriş durumunda bronz dereceli Kimura'ya kimin katılacağı henüz belli değil.

Kimura ayrıca Kei Cozzolino ile elde ettiği GT World Challenge Asia şampiyonluğunu koruma ve bir sezon daha devam etmeyi de değerlendiriyor.

Ancak altı yarışlık GT World Challenge Asia programı 2023 ELMS takvimiyle iki kez çakışıyor ve hangi serinin öncelikli olacağı belirsiz.

CarGuy'ın Pacific Racing ile SUPER GT'deki ittifakının geleceği ise belirsiz görünüyor; nitekim Kimura'nın WEC ve ELMS takvimleriyle çakışması nedeniyle Super GT'den çekilme olasılığı var.

CarGuy 2021 sezonunun başında Pacific ile güçlerini birleştirerek Ferrari'yi SUPER GT gridine geri getirdi, ancak ekip bu yıl Okayama'daki sezonun açılış turunda yalnızca tek bir puan elde edebildi.