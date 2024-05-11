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WEC Spa

Ferrari diskalifiye edildi, Spa'da pole pozisyonu Porsche'ye geçti

Sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden 50 numaralı Ferrari 499P Le Mans Hypercar, olması gerekenden daha düşük ağırlıkta olduğunun tespit edilmesinin ardından Spa'daki sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Ezel Tan
Güncel:
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Cuma öğleden sonraki Hyperpole seansında üst üste ikinci WEC pole pozisyonunu elde eden #50 numaralı araç, sıralama turlarındaki tüm zamanlarını kaybetti ve şimdi Cumartesi günkü 6 Saat yarışına Hypercar gridinin en arkasından başlayacak.
5 numaralı Porsche Penske Motorsport 963 LMDh bu sonuçla ilk sıraya yükselirken, Chip Ganassi yönetimindeki Cadillac V-Series.R ilk çizgiyi paylaşacak.
Hakem raporunda şöyle denildi: “Teknik Delege raporunu kontrol ettikten sonra hakemler, aracın minimum ağırlıkla ilgili yönetmeliklere uygun olmadığını düşündüler."
“Sonuç olarak, 50 numaralı aracın sıralama ve hyperpole seanslarından diskalifiye edilmesine ve tüm tur zamanlarının silinmesine karar verildi.”
Ferrari'den yapılan açıklamada, “aracın yönetmelikler tarafından zorunlu kılınan minimum ağırlığın yaklaşık 1 kg altında olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Fakat bu, 3. antrenman sırasında başka bir araçla yaşanan temasta hasar gören arka tarafa takılan yeni bir parçayla bağlantılı olduğu belirtildi.
Öte yandan 95 numaralı United Autosports McLaren 720S EVO da aynı ihlal nedeniyle LMGT3 kategorisindeki ikinciliğini kaybetti.

Photo by: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

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