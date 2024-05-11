Ferrari diskalifiye edildi, Spa'da pole pozisyonu Porsche'ye geçti
Sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden 50 numaralı Ferrari 499P Le Mans Hypercar, olması gerekenden daha düşük ağırlıkta olduğunun tespit edilmesinin ardından Spa'daki sıralama turlarından diskalifiye edildi.
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Photo by: Marco Losi / KAPPAEMEDIA
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
WEC Spa: Porsche'yi yenen Ferrari pole pozisyonunu kazandı
Ferrari, güncellenmiş SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı
Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"
Son Haberler
McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar