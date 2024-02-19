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WEC

Ferrari, 2024 WEC sezonu için revize edilmiş Hypercar renk düzenini tanıttı

Ferrari, 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak olan iki adet 499P Le Mans Hypercar'ının revize edilmiş görünümünü tanıttı.

Gary Watkins
Gary Watkins
Güncel:
Ferrari 499P

Ferrari 499P

Ferrari

AF Corse takımı tarafından Hypercar sınıfında yarışan 499Ps'nin bu yılki kırmızı-sarı renk düzeni, bir önceki fabrika Ferrari prototipi olan 1972 ve 1973 model 312PB'nin başarısını bir kez daha kutluyor.

Görünüm, Kimi Raikkonen'in Ferrari ile son Pilotlar Şampiyonluğu'nu aldığı F2007 F1 aracından esinlenen yeni bir Ferrari yarış kırmızısı tonunu içeriyor.

Bu renk, aracın gece ve kötü koşullarda görünürlüğünü arttırmak amacıyla 'daha parlak bir versiyon' yaratmak için ince bir şekilde değiştirildi.

Ayrıca Ferrari'nin ana şehri Modena'nın rengi olan sarı Giallo da aracın üzerinde daha fazla yer alıyor.

Ferrari, "Asıl amaç, aracın gövdesini ve kokpitini iki kademeli renk bloğuyla vurgulamaktır." dedi.

Önümüzdeki hafta sonu Katar'daki Losail pistinde yapılacak olan iki günlük resmi Prologue etkinlik öncesi testiyle 2024 WEC sezonunun başlamasından önce renklerin lansmanı, markanın kurucusu Enzo Ferrari'nin doğum yıldönümüne denk gelecek şekilde zamanlandı.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi'nin #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P'si

Fotoğraf tarafından: Ferrari

Sezon, 2 Mart'ta aynı pistte yapılacak Katar 1812Km ile başlayacak.

Ferrari, ikinci WEC Hypercar sezonuna değişmeyen bir sürücü kadrosuyla giriyor: 2023 Le Mans 24 Saat kazananları James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Antonio Giovinazzi yine 51 numarada yarışırken, Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen ve Miguel Molina 50 numarada yer alıyor.

312PB'nin kırmızı-sarı renk düzeni, Ferrari'nin 1972 ve 1973 Dünya Şampiyonası sezonları sırasında kullanılan bir dizi renkten biriydi.

Jacky Ickx ve Mario Andretti bu renklerdeki bir şasiyle 1972 Sebring 12 Saat yarışını kazanarak Ferrari'nin WCM şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldular.

Ickx ve Brian Redman, ertesi yıl Monza ve Nurburgring'de 'sarı' girişle iki yarış daha kazanacak ve F1'e odaklanma kararından önce fabrikanın prototip yarışlarının son sezonu olduğu ortaya çıkacaktı.

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