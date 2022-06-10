Ferrari, 2023 Le Mans aracının ilk görüntüsünü paylaştı

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Görsel, Ferrari'nin gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacağı dört çekişli hibrit prototipin görünümüne dair ipucu veriyor.

İtalyan markanın LMH'sinin ilk görüntüleri, 10 Haziran 1973'te Le Mans'ta finiş yapan son fabrika Ferrari prototipinden tam 49 yıl sonra yayınlandı.

Carlos Pace ve Arturo Merzario, kazanan Matra'nın arkasında Ferrari 312PB ile ikinci sırayı almıştı.

İtalyan üreticiden yapılan açıklamaya göre Ferrari LMH, " Prancing Horse (Şahlanan At) serisindeki modelleri ayıran stilistik özelliklerinde güçlü tasarım referansları gösteriyor."

Ferrari'nin yaptığı önceki açıklamalar, fabrikanın spor araba yarışlarının üst seviyesine geri dönüşüyle alakalıydı ve herhangi bir görsel yayınlanmamıştı.

Cuma günü açıklama ile yeni aracın test zamanı da doğrulandı.

Ferrari, aracın ilk geliştirme testlerinin önümüzdeki haftalarda olacağını duyurdu.

Tim Schenken, Carlos Reutemann, Ferrari SEFAC, Ferrari 312PB Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ferrari'deki Attivita Sportive GT departmanının patronu olarak LMH projesini yöneten Antonello Coletta, geçen ayın sonlarında Autosport'a, aracın Temmuz ayında teste başlaması için yürütülen programın devam ettiğini söyledi.

LMH'nin ilk testi, Ferrari'nin James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Antonio Fuoco'yu içeren GT kadrosundaki sürücüler tarafından yapılacak.

Ferrari, prototip sınıfına geri dönüşünde AF Corse ile işbirliğini devam ettirecek.

İtalyan takım, Ferrari'nin fabrika GT2 ve GTE Pro programlarını 2000'lerden beri devam ettiriyor ve serinin 2002'de yeniden doğmasından bu yana WEC'in Pro sınıfında yerini korudu.

Ferrari henüz aracın teknik detaylarını paylaşmadı ancak aracın, bir yol aracı temelli değil, safi bir yarış prototipi olacağını doğruladı.

Ferrari'nin açıklamasında şunlar yer aldı: "10 Haziran 1973, 16:00. Ferrari'nin birinci sınıftaki son Le Mans 24 Saat'inde damalı bayrak dalgalandı."

"Ferrari o tarihten 49 yıl sonra, 2023'ten itibaren FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacağı Le Mans Hypercar'ın ilk detaylarını paylaşıyor."

"İlk geliştirme testlerini önümüzdeki haftalarda yapılmaya başlanacak olan araç, Prancing Horse serisindeki modelleri ayıran stilistik özelliklerinde güçlü tasarım referansları gösteriyor."

"Le Mans 24 Saat'in yüzüncü yılına bir yıldan biraz fazla bir süre kala, 50 yıl sonraki tarihi gün için geri sayım resmen başladı."