Famin: "Sözleşme açık, George ya da Lewis yarışamazsa Mick onların yerine geçecek"

2024'te F1 gridine dönme seçeneklerinin birer birer azaldığını gören Schumacher, Mercedes F1 takımındaki devam eden yedek pilot rolünün yanı sıra Alpine ile tam bir WEC sezonu için imza attı.

Bu sözleşme gereğince, Lewis Hamilton veya George Russell'ın yarışamayacağı bir durum olması halinde onu geri çağırma yetkisine sahip olan Mercedes'tir. Eğer bu durum WEC programıyla çakışırsa Alpine'in yerine birini bulması gerekecek.

Alpine'in WEC programı için yedek opsiyonun kim olduğu ise şu aşamada belirsiz. Ancak Alpine başkan yardımcısı Bruno Famin bir isim bulmakta hiçbir sorun yaşamayacaklarına inanıyor.

DailySportsCar'a konuşan Famin, "Sözleşme açık, Mick ile yapılan anlaşma açık, eğer George ya da Lewis'in yerine Formula 1'de araç kullanma fırsatı olursa, Formula 1'e gidecek."

"Bir yedek sürücü zamanı geldiğinde belli olacak. Bir tane bulacağız. Eğer bir sorun yaşarsak Alpine Endurance ailesi içinden kolayca bir yedek sürücü bulacağız." dedi.

Famin, Mick Schumacher'i getirmenin kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat olduğunu ve Mick'in yeteneğinin Haas'taki ilk döneminden bu yana F1'de hafife alındığını düşündüğünü belirtti.

Mick Schumacher'in deneyimi ve yarış zekası onu Alpine için mükemmel bir aday haline getirdi.

Famin, "Takıma getirebileceği şey, çok yüksek seviyedeki rekabet deneyimi."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Esteban Gutierrez, Development Driver, Mercedes-AMG, Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, the Mercedes team applaud the efforts of George Russell, Mercedes-AMG, in Qualifying