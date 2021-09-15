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Enzinger, Porsche Motorsport patronluğunu bırakıyor

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Porsche'nin Le Mans 24 Saat'te Porche Hybrid 919 ile üç galibiyet almasında büyük pay sahibi olan Fritz Enzinger, Alman üreticinin motor spor departmanı patronluğundan ayrılıyor.

Enzinger, Porsche Motorsport patronluğunu bırakıyor

Porsche Motorsport'un başkan yardımcısı 65 yaşındaki Avustralyalı, Audi'deki sekiz yılının ardından markaya geri dönen Thomas Laudenbach ile değiştirilecek.

53 yaşında Laudenbach, 2005-2013 yılları arasında Porsche'de yarışlara yönelik güç ünitesi programının başındaydı ve herkesi yenen RS Spyder LMP2 aracına hayat veren, 3.4 litrelik V8 motorun geliştirilmesi sürecini yönetmişti.

Audi Sport markasında LMP1 ve Formula E'de önemli bir rol oynamasını sağlayan, elektrik, elektronik ve enerji sistemlerinin başındaydı. 

Porsche'nin Le Mans'da arka arkaya üç zafer almasında büyük pay sahibi olan Enzinger ise 2017'de LMP1 programının sonlanmasının ardından, Porche'nin ana kuruluşu Volkswagen Group'ta motor sporlarının genel başkanı olarak görevlendirildi.

2019'un başında, şirket içerisinde terfi alan Frank-Steffen Walliser'in yerini aldı ve Porsche'nin yeni motor sporları başkan yardımcısı oldu.

Motor sporlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Steiner: "Fritz Enzinger'e, son 10 yıl içerisindeki sınırsız başarıları için ne kadar teşekkür etsek az. Porsche Motorsport'da yeni bir dönem oluşturdu ve bizi, inanılmaz zaferlere ve şampiyonluklara ulaştırdı."

Thomas Laudenbach, Porsche Motorsport

Thomas Laudenbach, Porsche Motorsport

Photo by: Porsche

"Porsche'nin şirket stratejisinde motor sporları özel bir rol oynadı. Yarış platformunu her zaman son teknolojiler için bir test laboratuvarı olarak kullandık."

"Thomas Laudenbach, bu yolda başarıyla ilerlemek için her şeye sahip."

Enzinger, Porsche'deki başarılarına "gurur ve minnetle" bakacağını söyledi.

Enzinger, "İnanılmaz yoğun bir süreçti."

"LMP1 programının geliştirilmesi, Le Mans'daki hat-trick ve 919 Hybrid ile dünya şampiyonlukları, 911 RSC ile [2018/19 yılında WEC'te ve 2019'da IMSA'da] kazanılan şampiyonluklar, [2019/20'deki] bütün Formula E ve 2023'ten sonraki LMDh sözleşmesi için yapılan hazırlıkların tamamı, çok büyük dayanıklılık ve odak gerektirdi."

"Böyle başarılar her zaman mükemmel takım çalışmasının sonucudur." dedi.

Laudenbach, Porche'ye motor sporları patronu olarak döndüğü için, kendini "heyecanlı" ve "coşkulu" hissettiğini söyledi.

Laudenbach, "Büyük hedef, Fritz Enzinger'in yönetiminde elde ettiğimiz başarıların üzerine koyabilmek. Bu harika bir zorluk."

"Motor sporlarına uyum sağlayacağız ve otomotiv sektöründeki durumları, müşteri yarışından, dünyanın dört bir yanındaki önemli yarış serilerine fabrikanın katılımına kadar değiştireceğiz.

"Kendimizi, 20'inci Le Mans zaferine, oldukça odakladık. Dayanıklılık yarışında ve Formula E'de dünya şampiyonlukları kazanmak istiyoruz.

"Ayrıca, müşteri tarafında gelişmek oldukça önemli." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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