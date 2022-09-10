Duval: Toyota, Peugeot için fazla hızlı ama Alpine'i yenebiliriz"

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Toyota, kendi evinde gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk çizgiyi kapattı. Peugeot 9X8 Le Mans hiper araçları ise Alpine A480'in arkasında 4 ve 5. sıraları aldılar.

Peugeot'nun en iyi sıralama derecesi Jean-Eric Vergne'den geldi. #93 araç ile 1:30.000 yapan Vergne, liderin 0.766 saniye gerisinde kaldı. #94 Peugeot'yu süren Duval ise liderin 0.914 arkasında 5. sırayı aldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Duval, Monza'daki sorunlu ilk yarışın ardından gelişme kaydettiklerini ve artık Alpine'le 3. sıra için mücadele etmenin gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi.

Toyota ile Peugeot arasındaki fark hakkında konuşan Duval, şunları söyledi: "Onlar çok uzakta değiller ama kapatmanız gereken son 1 saniyelik fark, hep en zoru olmuştur. Aradaki fark bence çok kötü değil. Bazı alanlarda zorlanıyoruz, mesela yüksek hızlı virajlarda."

"Araç dengesi istediğim noktada değil ama günün sonunda, Monza'ya kıyasla bir gelişme kaydettik. İki araç da sıralama turlarını sorunsuz şekilde tamamladı, ayrıca antrenmanlarda da sorunsuz bir şekilde sürüş yaptık."

"Bence kesinlikle Alpine'le mücadele edebiliriz. Toyota her koşulda bizden daha hızlı ve onların üzerinde baskı kuramayacağız ama adım adım ilerliyoruz."

"Bence kesinlikle podyumu hedefliyoruz. Pilotlar olarak trafikte iyi iş yapmalıyız, pit yolundaki çocukların da iyi iş çıkarması gerek. Monza'dan daha iyi olmalı."

"Podyuma çıkmak için performansımızı artırmamız gerek."

Monza'da galibiyete ulaşan Alpine, Fuji'ye gelirken BoP'dan dolayı güç kaybetti. Peugeot ve Toyota ise biraz ağırlık kaybettiler.

Peugeot'nun bu hafta sonu ulaştığı azami sürat 314km/saatti. Alpine ise maksimum 306.8km/saati gördü. Duval azami sürat avantajına rağmen, Alpine'in farklı alanlarda bu farkı kapatabileceğini düşünüyor.

Duval, "Azami sürat, trafikte bizim için bir avantaj olabilir ama son sektör, bizim küçük lastiklerimizle gerçekten kolay olmuyor. Yani pozitifler ve negatifler var. Her şeyi yarış için iyi bir şekilde hazırlamaya çalışacağız, bence istikrar çok önemli olacak." dedi.

WEC 6 Saat Fuji yarışı, 11 Eylül Pazar TSİ 05.00'de başlayacak ve Motorsport.tv üzerinden canlı yayınlanacak.