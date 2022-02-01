Dumas ve Pla, Glickenhaus Racing ile 2022 WEC sezonunun tamamında yer alacak

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Amerikalı Glickenhaus, önümüzdeki ay Sebring'de gerçekleştirilecek olan ilk WEC yarışı için katılımcı listesinin yayınlanmasından kısa bir süre önce, bu yıl yarışacakları isimlerden ikisinin Romain Dumas ve Olivier Pla olduğunu duyurdu.

Dumas ve Pla, 18 Mart'taki Sebring 1000 Mil yarışıyla beraber #708 Glickenhaus-Pipo 007 LMH'nin direksiyona geçecekler ve altı yarışın tamamında yer almaları planlanıyor.

Glickenhaus WEC programını yöneten Luca Ciancetti, Autosport'a "Romain ve Oli muhtemelen tüm sezonu tamamlayacak" dedi.

Ancak, Glickenhaus ikinci aracının Haziran ayında Le Mans 24 Saat'e katılıp katılmayacağı netleşene kadar tüm sürücü kadrosunu netleştirmeyecek.

Ciancetti, "Hiçbir şeye yüzde 100 karar veremeyiz ve Le Mans katılımcı listesi netleşene kadar da bunu yapmayacağız."

"Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, geçen yıl Le Mans'ta yarışan altı pilotu da elimizde tuttuğumuz." dedi.

Luca Ciancetti, Pipo Derani'nin Spa'da WEC yarışında Romain Dumas ve Olivier Pla ile birlikte #708 aracı paylaşacağını doğruladı. Ancak Derani'nin IMSA'daki programı nedeniyle, 18 Mart'ta yapılacak Sebring yarışında #708 aracın direksiyonuna Ryan Briscoe geçecek.

Glickenhaus takımının Le Mans 24 Saat'e iki araç ile katılacağı onaylanırsa, o zaman ikinci aracı Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux paylaşacak. Bu, Glickenhaus'un Le Mans kadrosunun geçen yıldan farklı olacağı anlamına geliyor. Çünkü geçen yıl Dumas, Westbrook ve Briscoe ilk aracı paylaşırken, Pla, Derani ve Mailleux ikinci aracı paylaşmıştı.

Öte yandan WEC, 2022 Sebring 1000 Mil katılımcı listesini de yayınladı. Team WRT ekiplerinin kesinleşmesi ve Sebastien Ogier'in Richard Mille Racing'e geçişiyle, LMP2 kadroları büyük oranda tamamlandı.

Sebring 1000 Mil katılımcı listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz .

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Ryan Briscoe, Romain Dumas, Richard Westbrook Photo by: JEP / Motorsport Images