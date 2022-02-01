Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Ogier, Richard Mille Racing ile WEC'e geçiyor!
WEC Haberler

Dumas ve Pla, Glickenhaus Racing ile 2022 WEC sezonunun tamamında yer alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

İki kez Le Mans 24 Saat galibi Romain Dumas ve spor otomobil pilotu Olivier Pla, Glickenhaus Racing ile 2022 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın tamamında yer alacaklar.

Dumas ve Pla, Glickenhaus Racing ile 2022 WEC sezonunun tamamında yer alacak
Haberi dinle

Amerikalı Glickenhaus, önümüzdeki ay Sebring'de gerçekleştirilecek olan ilk WEC yarışı için katılımcı listesinin yayınlanmasından kısa bir süre önce,  bu yıl yarışacakları isimlerden ikisinin Romain Dumas ve Olivier Pla olduğunu duyurdu.

Dumas ve Pla, 18 Mart'taki Sebring 1000 Mil yarışıyla beraber #708 Glickenhaus-Pipo 007 LMH'nin direksiyona geçecekler ve altı yarışın tamamında yer almaları planlanıyor.

Glickenhaus WEC programını yöneten Luca Ciancetti, Autosport'a "Romain ve Oli muhtemelen tüm sezonu tamamlayacak" dedi.

Ancak, Glickenhaus ikinci aracının Haziran ayında Le Mans 24 Saat'e katılıp katılmayacağı netleşene kadar tüm sürücü kadrosunu netleştirmeyecek.

Ciancetti, "Hiçbir şeye yüzde 100 karar veremeyiz ve Le Mans katılımcı listesi netleşene kadar da bunu yapmayacağız."

"Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, geçen yıl Le Mans'ta yarışan altı pilotu da elimizde tuttuğumuz." dedi.

Luca Ciancetti, Pipo Derani'nin Spa'da WEC yarışında Romain Dumas ve Olivier Pla ile birlikte #708 aracı paylaşacağını doğruladı. Ancak Derani'nin IMSA'daki programı nedeniyle, 18 Mart'ta yapılacak Sebring yarışında #708 aracın direksiyonuna Ryan Briscoe geçecek.

Glickenhaus takımının Le Mans 24 Saat'e iki araç ile katılacağı onaylanırsa, o zaman ikinci aracı Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux paylaşacak. Bu, Glickenhaus'un Le Mans kadrosunun geçen yıldan farklı olacağı anlamına geliyor. Çünkü geçen yıl Dumas, Westbrook ve Briscoe ilk aracı paylaşırken, Pla, Derani ve Mailleux ikinci aracı paylaşmıştı.

Öte yandan WEC, 2022 Sebring 1000 Mil katılımcı listesini de yayınladı. Team WRT ekiplerinin kesinleşmesi ve Sebastien Ogier'in Richard Mille Racing'e geçişiyle, LMP2 kadroları büyük oranda tamamlandı. 

Sebring 1000 Mil katılımcı listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz .

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Ryan Briscoe, Romain Dumas, Richard Westbrook

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Ryan Briscoe, Romain Dumas, Richard Westbrook

Photo by: JEP / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ogier, Richard Mille Racing ile WEC'e geçiyor!
Önceki haber

Ogier, Richard Mille Racing ile WEC'e geçiyor!
Yorumları görüntüle
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Porsche ve Audi, LMDh araçlarında çift turbolu V8 motor kullanacak
WEC

Porsche ve Audi, LMDh araçlarında çift turbolu V8 motor kullanacak

Ogier, Toyota'nın WEC Hypercar aracıyla ikinci testini tamamladı
WEC

Ogier, Toyota'nın WEC Hypercar aracıyla ikinci testini tamamladı

Peugeot 9X8 Hypercar ilk pist üstü testlerine başladı Peugeot Aragon Ocak testi
WEC

Peugeot 9X8 Hypercar ilk pist üstü testlerine başladı

Glickenhaus Racing Daha fazlası
Glickenhaus Racing
Glickenhaus, testlerdeki güçlü performansının ardından Le Mans 24 Saat için umutlu
Le Mans

Glickenhaus, testlerdeki güçlü performansının ardından Le Mans 24 Saat için umutlu

Toyota: "Glickenhaus'un temposu Le Mans için çok iyi bir haber" Le Mans 24 saat test günü
Le Mans

Toyota: "Glickenhaus'un temposu Le Mans için çok iyi bir haber"

Glickenhaus, Le Mans 24 Saat sürücü kadrosunu belirledi Le Mans 24 Saat
Haber video
Le Mans

Glickenhaus, Le Mans 24 Saat sürücü kadrosunu belirledi

Son Haberler

Dumas ve Pla, Glickenhaus Racing ile 2022 WEC sezonunun tamamında yer alacak
WEC WEC

Dumas ve Pla, Glickenhaus Racing ile 2022 WEC sezonunun tamamında yer alacak

Ogier, Richard Mille Racing ile WEC'e geçiyor!
WEC WEC

Ogier, Richard Mille Racing ile WEC'e geçiyor!

Porsche ve Audi, LMDh araçlarında çift turbolu V8 motor kullanacak
WEC WEC

Porsche ve Audi, LMDh araçlarında çift turbolu V8 motor kullanacak

Ogier, Toyota'nın WEC Hypercar aracıyla ikinci testini tamamladı
WEC WEC

Ogier, Toyota'nın WEC Hypercar aracıyla ikinci testini tamamladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.