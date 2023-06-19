Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor

Le Mans 24 Saat'e dengesiz ve yavaş bir araçla giden Vanwall, fırsatlarla dolu yarışta sabah saatlerine doğru bir dayanıklılık sorunu yaşadı ve mücadeleyi tamamlayamadı.

Yarıştan bir süre önce Jacques Villeneuve ile yolları ayıran takım zaten bir krizin içindeydi, bu krizin daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz; nitekim beş senedir ByKolles bünyesinde bulunan Tom Dillmann'ın da sabrı taşmış durumda.

Takımla çıktığı dört Le Mans 24 Saat mücadelesinin hiçbirini tamamlayamayan Dillmann, sonuç itibariyle ani bir karar aldı ve sezon bitmeden takımla yolları ayırdığını açıkladı!

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Dillmann, "Vanwall'dan iyi şartlarda ayrıldığımı söylemek önemli.

Takımla uzun süredir birlikteyim ve artık başka bir şey denemenin zamanının geldiğini hissettim."

"Elbette risk alıyorum, çünkü şu anda başka bir işim yok, ancak başka bir yerde koltuk bulmaya çalışmak için bunu yapmam gerektiğini hissettim.

"Önlerde mücadele eden bir takım için iyi bir iş çıkarabileceğimi düşünüyorum ve bu pozisyonda olmak için zorlamak istiyorum."

"Büyük bir yıldız olmayı hedeflemiyorum ama herhangi bir takıma değer katabileceğimi düşünüyorum. Her koşulda güvenilebilecek bir sürücü olduğumu kanıtladığımı da düşünmekteyim." dedi.

Her şeye rağmen takım ve takım patronu Colin Kolles'e hakkını veren Dillmann, "Asla takım hakkında kötü sözler sarf etmeyeceğim. Gösterdikleri çabaya büyük saygı duyuyorum."

"Colin bana [2018'de] ilk kez Le Mans'ta yarışma şansı verdi, birlikte pek çok yarışa çıktık. Onlar için en iyisini diliyorum."

"Konfor alanımın dışına çıkmayı ve kısa vadede daha iyi sonuçlar için mücadele edebileceğim bir fırsat yakalamayı kendime borçlu olduğumu hissettim." dedi.

Dillmann'ın ayrılığından kısa süre sonra bir diğer açıklama yayınlayan Vanwall, açılan boşluğun tecrübeli bir isimle doldurulacağını açıkladı: SUPER GT tarihinin en iyi sürücülerinden Joao Paulo de Oliveira!

Şu anda Kondo Racing Nissan GT300 ile SUPER GT'de yarışmaya devam eden Brezilyalı sürücü, geçen yıl da takımla teste çıkmış, ancak takımın seçimi Villeneuve olmuştu.