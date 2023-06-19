Kayıt Ol
Önceki / Alman basını: "Vettel, 2024 Le Mans 24 Saat ile pistlere geri dönmek istiyor"
WEC Haberler

Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor

Tom Dillmann, beş yıldır bünyesinde bulunduğu ByKolles-Vanwall'dan ayrıldığını açıkladı, Dillmann'ın yerini ise Joao Paulo de Oliveira aldı.

Jamie Klein
Ekleyen:
#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 of Tom Dillmann

Le Mans 24 Saat'e dengesiz ve yavaş bir araçla giden Vanwall, fırsatlarla dolu yarışta sabah saatlerine doğru bir dayanıklılık sorunu yaşadı ve mücadeleyi tamamlayamadı.

Yarıştan bir süre önce Jacques Villeneuve ile yolları ayıran takım zaten bir krizin içindeydi, bu krizin daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz; nitekim beş senedir ByKolles bünyesinde bulunan Tom Dillmann'ın da sabrı taşmış durumda.

Takımla çıktığı dört Le Mans 24 Saat mücadelesinin hiçbirini tamamlayamayan Dillmann, sonuç itibariyle ani bir karar aldı ve sezon bitmeden takımla yolları ayırdığını açıkladı!

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Dillmann, "Vanwall'dan iyi şartlarda ayrıldığımı söylemek önemli.

Takımla uzun süredir birlikteyim ve artık başka bir şey denemenin zamanının geldiğini hissettim."

"Elbette risk alıyorum, çünkü şu anda başka bir işim yok, ancak başka bir yerde koltuk bulmaya çalışmak için bunu yapmam gerektiğini hissettim.

"Önlerde mücadele eden bir takım için iyi bir iş çıkarabileceğimi düşünüyorum ve bu pozisyonda olmak için zorlamak istiyorum."

"Büyük bir yıldız olmayı hedeflemiyorum ama herhangi bir takıma değer katabileceğimi düşünüyorum. Her koşulda güvenilebilecek bir sürücü olduğumu kanıtladığımı da düşünmekteyim." dedi.

 

Her şeye rağmen takım ve takım patronu Colin Kolles'e hakkını veren Dillmann, "Asla takım hakkında kötü sözler sarf etmeyeceğim. Gösterdikleri çabaya büyük saygı duyuyorum."

"Colin bana [2018'de] ilk kez Le Mans'ta yarışma şansı verdi, birlikte pek çok yarışa çıktık. Onlar için en iyisini diliyorum."

"Konfor alanımın dışına çıkmayı ve kısa vadede daha iyi sonuçlar için mücadele edebileceğim bir fırsat yakalamayı kendime borçlu olduğumu hissettim." dedi.

Dillmann'ın ayrılığından kısa süre sonra bir diğer açıklama yayınlayan Vanwall, açılan boşluğun tecrübeli bir isimle doldurulacağını açıkladı: SUPER GT tarihinin en iyi sürücülerinden Joao Paulo de Oliveira!  

Şu anda Kondo Racing Nissan GT300 ile SUPER GT'de yarışmaya devam eden Brezilyalı sürücü, geçen yıl da takımla teste çıkmış, ancak takımın seçimi Villeneuve olmuştu. 

 

paylaşım
yorumlar

Alman basını: "Vettel, 2024 Le Mans 24 Saat ile pistlere geri dönmek istiyor"
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Lotterer: "Porsche'nin Le Mans performansı 'acı gerçeği' gösterdi"

Lotterer: "Porsche'nin Le Mans performansı 'acı gerçeği' gösterdi"

Le Mans
Le Mans 24 Saat

Lotterer: "Porsche'nin Le Mans performansı 'acı gerçeği' gösterdi" Lotterer: "Porsche'nin Le Mans performansı 'acı gerçeği' gösterdi"

Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Le Mans
Le Mans 24 Saat

Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!" Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Prime
Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Tom Dillmann Daha fazlası
Tom Dillmann
ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef”

ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef”

Le Mans

ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef” ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef”

NIO, 2018/19 Formula E aracını tanıttı ve pilotlarını açıkladı

NIO, 2018/19 Formula E aracını tanıttı ve pilotlarını açıkladı

Formula E

NIO, 2018/19 Formula E aracını tanıttı ve pilotlarını açıkladı NIO, 2018/19 Formula E aracını tanıttı ve pilotlarını açıkladı

Bağımsız LMP1'ler için LMP2 araçlarını geçmek "çok zor"

Bağımsız LMP1'ler için LMP2 araçlarını geçmek "çok zor"

Le Mans
Le Mans 24 Saat

Bağımsız LMP1'ler için LMP2 araçlarını geçmek "çok zor" Bağımsız LMP1'ler için LMP2 araçlarını geçmek "çok zor"

Kolles Racing Daha fazlası
Kolles Racing
Glickenhaus ve Vanvall, Le Mans 24 Saat'te iki araçla yarışmayı planlıyorlar

Glickenhaus ve Vanvall, Le Mans 24 Saat'te iki araçla yarışmayı planlıyorlar

Le Mans

Glickenhaus ve Vanvall, Le Mans 24 Saat'te iki araçla yarışmayı planlıyorlar Glickenhaus ve Vanvall, Le Mans 24 Saat'te iki araçla yarışmayı planlıyorlar

ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı

ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı

WEC

ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

WEC

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

Son Haberler

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

MGP MotoGP
Almanya GP

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?" Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

F1 Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi" Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil" Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"

Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim" Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol