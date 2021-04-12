Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

Eski Force India ve Williams Formula 1 sürücüsü, Mercedes’le DTM’de yarışırken, United Autosports LMP2 takımıyla katıldığı birkaç yarışın ardından dayanıklılık yarışlarına hayran kaldığını açıkladı.

Konu hakkında konuşan Di Resta şunları söyledi: ‘’[Dayanıklılık yarışlarına] aniden aşık oldum ve bu bana tamamen yeni bir kapı açtı.’’

‘’O dönemde birçok şey yaşandı. Mercedes DTM’den çekildi, aynı zamanda tüm Le Mans Hypercar ve LMDh kuralları da amaçlarına ulaşmaya başladı. Böyle olunca, üreticiler de serilere ilgi göstermeye başladı.’’

‘’Sonrasında da bu kesinleşti. Benim yapmak istediğim şey buydu.’’

‘’Üst düzeyde yarışmayı dört gözle bekliyorum, LMP3 harika ancak galibiyet peşinde koşmak istiyorum.’’ dedi.

Di Resta, Le Mans’daki 8.47 mil uzunluğundaki ‘Circuit de la Sarthe’ın, daha önce sürüş yaptığı en iyi pistlerden biri olduğunu söyledi.

Paul di Resta visiting Peugeot factory Photo by: Peugeot Sport

‘’Le Mans, her açıdan çok iyi. Porsche Virajları, Mulsanne Düzlüğü, şikanlar ve cadde pistine benzer bir havası var.’’

İskoçyalı pilot, aynı zamanda, tecrübeyi takım arkadaşlarıyla paylaşıyor olmanın da ona keyif verdiğini ekledi.

Di Resta, United ORECA-Gibson 07’yle, 2019-20 WEC sezonunda Filipe Albuquerque ve Phil Hanson’la paylaştığı başarıların, kariyerinde yaptığı en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.

Di Resta, 2022 yılında WEC serisinde yarışmak için, Peugeot ile iletişime geçtiğini de açıkladı.

‘’Ağustos, Eylül ayları gibi iletişime geçtik ve onlarla Ekim sonu, Kasım başı gibi görüştüm.’’

‘’Programı nasıl yapacağımız konusunda beni heyecanlandırdılar ve bir anlaşmaya varabildik.’’

Di Resta, spor otomobil yarışlarına kariyerinin daha erken safhalarında başlamadığı için pişmanlık duymadığını da belirtti.

‘’Spor otomobil yarışlarına daha önceden girmediğim için pişman mıyım? Hayır çünkü, o dönemlerde yaptığım işte harika zaman geçiriyordum ve saygı duyulan biriydim.’’

‘’Bu tecrübenin keyfini çıkaracak kadar erken başladığım için mutluyum ve umarım Peugeot, Le Mans’ı kazanır.’’

‘’35 yaşına girmek üzereyim, en iyi dönemlerimde olduğumu düşünüyorum ve önümde birkaç iyi yıl daha var.’’

‘’Bu projeden iyi sinyaller almaya başlıyoruz.’’

‘’Umarım en büyük kupayı alabilirim.’’