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WEC / Son dakika

Davidson'ın WEC'deki geleceği, LMP2 kural değişikliklerine bağlı

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Davidson'ın WEC'deki geleceği, LMP2 kural değişikliklerine bağlı
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Anthony Davidson, LMP2'de yapılması beklenen kural değişikliğinin, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki geleceğine şüpheyle yaklaşmasına neden olduğunu söyledi.

Eski Toyota LMP1 sürücüsü Davidson, 2018/19 süper sezonundan beri WEC'in LMP2 kategorisinde yer alıyor. O sezon ise Roberto Gonzalez ve Pastor Maldonado ile beraber DragonSpeed adına Oreca 07 ile yarışmıştı. 

2019/20 sezonunda ise Davidson ve Gonzalez, Antonio Felix da Costa'nın yanında JOTA'ya geçiş yaptılar.

Ancak şu anki JOTA kadrosunun, WEC'in LMP2 sınıfı için 2021 ve ötesinde yapacağı değişiklikler sonrasında dağılması bekleniyor. 

An itibariyle takımlar, sadece bir tane gümüş seviyeli sürücü ile yarışabiliyorlar, bu da JOTA'da Gonzalez'in yerini doldurduğu koltuktu. Ancak gelecek sene için WEC, LMP2 takım kadrolarında bronz sürücüleri yarıştırmak üzerine değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Bu seçeneklerden bir diğeri ise takımları iki gümüş sürücü yarıştırmaya zorlamak, diğer koltukları ise gold veya platinum sürücülere bırakmak olacak, ancak iki platinum sürücü yarıştırma senaryosu, aynı JOTA'nın Davidson ve da Costa ile yaptığı gibi, mümkün olmayan bir seçenek olacak.

2021'de JOTA'da kalıp kalmayacağı sorularını yanıtlayan Davidson şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse pek bilmiyorum. LMP2 için gelecek sene yeni sürücü değerlendirme kurallarının geleceği dedikoduları var ve bu da işleri oldukça belirsiz yapıyor."

"Görüşmelere daha başlamadık. Şu anda bu seneyi bitirmek istiyorum, herkesin bildiği gibi çok garip bir sene oldu, hedefim Bahreyn'de yapılacak sezon finali yarışına çıkmak ve gelecekte neler olacağını beraber göreceğiz. Şu anki yaklaşımım bu."

#38 JOTA Oreca 07 - Gibson: Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson

#38 JOTA Oreca 07 - Gibson: Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

WEC LMP2 kurallarının değişmesi durumunda kural değişikliğine takılacak olan takımlardan bir diğeri ise, 2019/20 Le Mans galibi olan United Autosports. Takımda Filipe Albuquerque, Paul di Resta (iki platinum sürücü) ve Phil Hanson (gümüş) bulunmakta. 

LMP2 sınıfına bronz sürücü getirilip getirilmemesi hakkında fikirleri sorulan Davidson şunları söyledi: "Bence LMP2 için amatör bir kategori olarak kalmak çok önemli, aynı şekilde daha tecrübeli sürücülere yüksek seviyede rekabet etmeleri için şans verilmesi de önemli."

"Para getirmek, takımları desteklemek ve daha çok fırsat aralamak, gridde daha çok araç görmek için gayet iyi bir fırsat."

Ancak Davidson, bu seneki Le Mans'da LMP2 gridinin büyüklüğünü gördükten sonra - 24 araç - kategori içerisinde klasman farklılığı yaratılabileceğini söyledi. 

"GTE'de olduğu gibi tamamen profesyonel sürücülerin yer aldığı bir sistem gayet iyi olurdu, bundan farklı olarak bir Amatör klasman eklenmesi gibi... Bu bayağı iyi olabilirdi. LMP2'ler çok iyi araçlar, yakın yarışlar oluyor ve LMP2'de bir Pro serisi olması iyi olurdu."

"LMP1'deki küçük gridden sonra, ve LMP1'de yarışmanın masrafları göz önüne alındığında, LMP2'de profesyonel sürücüler için daha çok yer var. LMP2'de çok iyi sürücüler bulunmakta, Le Mans'daki en büyük klasman oydu. Herkes için daha çok fırsat yaratılabilir."

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Pilotlar Anthony Davidson
Takımlar Jota Sport
Editör Jamie Klein

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