Daniil Kvyat, G-Drive ile WEC'e yarışacak

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Eski Red Bull ve Toro Rosso/AlphaTauri sürücüsü Kvyat, pazartesi günü yaptığı açıklama ile Rene Binder ve James Allen ile beraber G-Drive Racing ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacağını açıkladı.

Rus pilot, AlphaTauri koltuğunu Yuki Tsunoda'ya kaybetmesinin ardından Alpine F1'in yedek pilotu olarak görev almıştı ve şimdi tamamen farklı bir seriye geçmiş olacak.

27 Yaşındaki Kvyat şunları söyledi: "Prototiplere ve WEC'e kıyasla rekabetçi olan çok az kategori ve şampiyona var."

"Buradaki ilk yarışıma dayanıklılık yarışların en tepesinde yer alan ve hem WEC'te hem de Le Mans'ta zafer için yarışabilecek bir takım olan G-Drive Racing ile çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Daniil Kvyat, Alexander Krylov, Roman Rusinov, G-Drive Photo by: G-Drive Racing

Rusinov, vatandaşı Kvyat'ı "en büyük Rus spor karakterlerinden biri" olarak yorumladı ve G-Drive ile anlaşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rusinov Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Daniil'in kariyerini GP3'te bulunduğundan beri takip ediyorum ve her zaman irtibatta kaldım."

"Son derece yetenekli bir pilot ve tarzını beğeniyorum."

"Ona Le Mans'ı kazanma fırsatı vermek istedim fakat Formula 1 kariyerinin henüz bitmediğine de eminim."

"Daniil, James ve Rene ile beraber ön tarafta savaşmamız ve kazanmamız için gereken hıza ve deneyime sahip çok güçlü bir kadro kurmuş olduk." dedi.

Rusinov, bir süredir Kvyat'ı takıma getirmeye çalıştığını da belirtti.

#26 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson LMP2, Roman Rusinov, Franco Colapinto, Nyck De Vries Photo by: JEP / Motorsport Images