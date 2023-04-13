Daniil Kvyat, fabrika sürücüsü olarak Lamborghini bünyesine katıldı!

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Anlaşma kapsamında Lamborghini Squadra Corse fabrika sürücüsü statüsüne getirilen Kvyat, yılın ilerleyen dönemlerinde Ligier Automotive ile birlikte geliştirilen yeni Lambo LMDh'nin test sürecinde önemli rol oynayacak.

İtalyan yarış lisansı altında yarışan Rus sürücü, Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli ve Romain Grosjean'dan sonra Lamborghini'nin Iron Lynx tarafından yürütülecek LMDh programı için seçtiği dördüncü sürücü oldu.

Böyle bir hamle bazıları tarafından bekleniyordu, nitekim Kvyat bu yıl Prema ile LMP2'de mücadele etmekte ve Prema'nın çoğunluk hissesi Iron Lynx'in ana şirketi DC Racing Solutions'a ait.

Prema ayrıca Lambo LMDh'nin gelişim ve yarış programı için de teknik ortak konumunda.

Normalde geçen yıl G-Drive Racing ile seriye katılacak olan Kvyat'ın planları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve takımın giriş planlarını askıya alması nedeniyle suya düşmüş, kendisi bir sene zorunlu ara vermek zorunda kalmıştı.

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Lamborghini Squadra Corse takım patronu Giorgio Sanna, "Daniil'i Lamborghini'de ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz, kendisinin LMDh projemiz için güçlü bir varlık olacağına inanıyoruz."

"Daniil'in bizimle birlikte üstleneceği ana rol, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan prototip araç üzerinde mühendislerimiz ve mekanikerlerimizle yakın bir şekilde çalışmak olacak. Diğer yarış kategorilerindeki engin deneyimi göz önüne alındığında, 2024'te ilk adımı atmamızda çok önemli bir rol oynayacağından hiç şüphem yok." dedi.

Aynı şekilde Lamborghini'ye katılmayı "büyük bir onur" olarak nitelendiren Kvyat ise, "Lamborghini otomotiv dünyasında büyük bir geçmişe sahip çok iyi bilinen bir İtalyan markası ve İtalya'da büyümüş biri olarak bu benim için ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Lamborghini tarafından kendi bünyesinde geliştirilen yeni çift turbolu V8 ile güçlendirilecek olan aracın yaz aylarında çalışmaya başlaması bekleniyor.

Her ne kadar Lamborghini ve Iron Lynx bir aracı WEC'de, bir aracı da IMSA dayanıklılık etkinliklerinde kullanmayı planlasa da, aracın önümüzdeki Ocak ayında Daytona 24 Saat'e yetişme ihtimali düşük.