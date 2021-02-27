Corvette WEC açılışında yarışırken, Glickenhaus katılmayacak

Geçen yılın IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası süresince gördüğümüz son jenerasyon Corvette, 4 Nisan’da Portekiz’de gerçekleştirilecek olan sekiz saatlik WEC yarışında Oliver Gavin ve Antonio Garcia tarafından sürülecek.

Bu giriş, geçen sezon pandemi dolayısıyla yarışa katılmayan Chevrolet’nin, 2021 Le Mans 24 Saat’e katılma niyetleri hakkında bilgi sağlıyor.

Corvette Racing, geçtiğimiz son iki sezonda Le Mans’a ek olarak, ara sıra WEC’e de katılmıştı.

İkili, 2018-19 yılındaki Şangay turunda Corvette C7.R ile yarıştılar ve ayrıca 2019-20 Austin turuna da yeni C8.R ile katılım gösterdiler.

Bu katılımlar, Sebring 1000 Mil’de de gerçekleşecekti ancak etkinliğin iptaliyle bu yapılamadı.

Gavin, geçen sene tam zamanlı Corvette Racing sürücü kadrosundan ayrıldığından beri, ilk defa bir Corvette'in direksiyonuna geçecek.

Glickenhaus, Portekiz’de yapılacak olan WEC açılışını, yeni Le Mans Hiper aracı sebebiyle kaçıracak.

Scuderia Cameron Glickenhaus 007 LMH Photo by: Scuderia Cameron Glickenhaus

Amerikalı butik üretici, Algarve’de iki Pipo-motorlu 007 LMH aracıyla gridde olma niyetini açıkladı, ancak Cuma günü yayınlanan giriş listesinde böyle bir bilgi yoktu.

Glickenhaus’un orijinal planı, Sebring planlandığı zaman serinin açılışını atlayıp, aracı geliştiren ve tasarlayan Podium Advanced Technologies ile testlere odaklanmaktı.

Ancak WEC’nin açılış turunun Algarve’yle değişmesi, Glickenhaus’un bu planı tekrar değerlendirmesine neden oldu.

Araç, Mart ortasındaki homologasyonun bitiminden önce, Şubat’ın başında çalışmaya başlamalıydı, ancak araç bu Perşembe, Vallelunga’da ilk defa piste çıktı.

Glickenhaus’a katılan, İki kez Le Mans 24 Saat kazananı Romain Dumas, 007 LMH’la ilk turlarının ‘’çok olumlu’’ olduğunu söyledi.