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Calado: "İlk yarışlarda zafer mücadelesi veremeyebiliriz"

James Calado, yüksek beklentilere rağmen seriye giriş yapar yapmaz zafer mücadelesi vereceklerini düşünmüyor.

Rachit Thukral
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Çeviren:
Altay Gök
Calado: "İlk yarışlarda zafer mücadelesi veremeyebiliriz"
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Hypercar kurallarına geçilmesinin ardından seriye dönüş çalışmalarını başlatan Ferrari, bu yıl iki 499P ile 50 yıllık aranın ardından prototip yarışlarına geri dönecek. 

Uzun süredir yalnızca GTE kategorilerinde mücadele eden -ve bu kategorilerde her zaman rekabetçi bir performans sergileyen- takım, dokuz Le Mans 24 Saat galibiyetiyle bu alanda Porsche ve Audi'nin arkasından üçüncü sırada.

Her ne kadar takım başta Sebring olmak üzere birçok pistte test yapsa da, en üst kategoriye yükselen Calado'ya göre Ferrari'nin başarılı olacağı garanti değil.

51 numaralı aracı Alessandro Pier Guidi ve Antonio Giovinazzi ile paylaşacak olan Calado, "Şu anda her şeyin üstünde belirsizlik hakim."

"Nerede olduğumuzu bilmiyoruz ama bence beklenti ilk yarıştan itibaren nerede olduğumuzu görmek, her şeyin ne olduğunu görmek."

"Hemen kazanacağımızı söylemek zor olur, bilmiyoruz. Bu yepyeni bir araç."

"Çok fazla tur atmış olmamıza rağmen, yarış koşullarında hala pek çok sorun olabilir, bu yüzden bir takım olarak bizim için en büyük hedefin aracı her zaman geliştirmek ve olabildiğince hızlı öğrenmek olduğunu düşünüyorum." 

"Asıl hedef tabii ki galibiyetler almak, şampiyonluklar almak, Le Mans galibiyetine ulaşmak, ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen ilk yılda bunu bekleyemezsiniz."

"Bu güzel olurdu ancak rekabet oldukça sıkı. Bunu herkes biliyor."

"İyi olacağımızı umarak bu işe giriyoruz ama ne olacağını bilemezsiniz. Sadece öğrenmemiz ve nerede olduğumuzu anlamamız gerek."

Ferrari 499P at Sebring

Ferrari 499P at Sebring

Photo by: Ferrari

Sezon üç hafta sonra Sebring'de açılacak, ancak sorun şu ki Ferrari'nin bu pistte henüz hiçbir deneyimi bulunmamakta!

Hypercar üreticileri Toyota, Peugeot ve Glickenhaus son iki WEC sezonunda bu pistte yarışırlarken, Cadillac ve Porsche de geçen ay Daytona'daki IMSA sezon açılışında Sebring'i görme fırsatı yakaladı.

Tecrübe eksikliği hakkında konuşan Calado, "Elbette bu bir dezavantaj. Tecrübe açısından zaten üstünlükleri var, özellikle de bazı üreticilerin. Bunu biliyoruz."

"Ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni bir aracımız var. Uzun yıllar üst sınıftan uzak kaldıktan sonra bu işe yeni girdik. Dolayısıyla her şey beklentilere bağlı, sadece bilmiyoruz."

"Elbette takım gece gündüz çalışıyor, aracı yarışılabilir ve güvenilir bir konuma getirmeye çalışmak için uğraşıyor, ama aracı gerçekten yarıştırana kadar olacakları bilemeyiz."

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