Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu"

Calado, sezonun sondan bir önceki yarışı için yapılan sıralamalarda iki Ferrari 499P LMH aracının en iyisiyle ancak altıncı olabildi ve direksiyonda Kamui Kobayashi ile pole pozisyonunu alan #7 Toyota'nın 1.2 saniye gerisinde kaldı.

Kardeş #50 Ferrari'deki Nicklas Nielsen yedinci olarak 0.1 sn daha geride kaldı ve Ferrari 2023'te ilk kez ilk üçe tek bir araç sokamadı.

Toyota kendi sahasında pole pozisyonu için her zaman favori olsa da, Ferrari iki fabrika Porsche'sinin yanı sıra Chip Ganassi tarafından işletilen tek Cadillac'ın da gerisinde kalarak sıralamada dördüncü en hızlı üretici oldu.

Calado, Ferrari'nin sıralamalardaki sıkıntılarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, takımın Temmuz ayında Monza'daki bir önceki yarışa kıyasla beklediğinden daha da geride olduğunu söyledi.

İngiliz sürücü "Dürüst olmak gerekirse oldukça sürpriz oldu. Bundan biraz daha iyisini bekliyordum."

"Bu hafta sonuna girerken bize verilenlerle Monza'ya kıyasla biraz dezavantajlı olduğumuzu biliyorduk, bu yüzden gerçekte olmayı planladığımız yerin burası olduğunu düşünüyorum. Yine de hayal kırıklığı yarattı. "

"Benim sıralama gelince, iyi bir ilk turdu, son sektörde tehlikeye girdim ama yine de Toyota'larla rekabet edebileceğimizi sanmıyorum. Kamui'nin yaptığı harikaydı, harika bir turdu, onları tebrik ederim.

"Ancak turdan memnunum, bu neredeyse aracın yapabileceği maksimum şeydi, belki bir ila iki onda bir daha iyiydi." dedi.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Fotoğraf tarafından: Ferrari

Takım arkadaşı Fuoco'nun 2023'te Ferrari için iki pole pozisyonu elde ettiği Nielsen de, 499P'nin hız eksikliğinden dolayı üzgündü ve seansı İtalyan üretici için sezonun "en zor sıralaması" olarak nitelendirdi.

Nielsen, "Oldukça fazla tempo eksikliğimiz olduğu çok açık. Yarın uzun bir yarış olacak gibi görünüyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yarışta biraz geri kazanmaya çalışmalıyız ama bu zor olacak." dedi.

Calado da Ferrari'nin Pazar günkü şansı konusunda aynı derecede kötümserdi ve hava kuru kalırsa lastik aşınmasının altı saatlik yarışta belirleyici bir faktör olabileceğine inanıyor.

Calado, "Bence yarış zor olacak çünkü bizim için lastik aşınması yüksek. Strateji ile neler yapabileceğimizi göreceğiz, Fuji özellikle hava durumu ile bize her zaman oyun oynuyor, küçük bir mikro iklim gibi." dedi.

Calado, Antonio Giovinazzi ve Alessandro Pier Guidi'nin paylaştığı Ferrari, şampiyonada Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'nın #8 Toyota'sının 23 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

51 numaralı ekibin Kasım ayında Bahreyn'de yapılacak sezon finaline kadar şampiyonluk yarışında kalabilmesi için şampiyona lideri Toyota'nın 39 puan gerisinde kalmaması gerekiyor.