Cadillac'ın 2023'ten itibaren WEC ve IMSA'da yarışacağı araç ortaya çıktı

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Önümüzdeki yıldan itibaren hem WEC, hem de IMSA SportsCar'da yarışacak olan yeni Caddy, 2017'den beri pistlerde olan DPi-VR Daytona Prototype International'a oldukça benzemekte.

LMDh kural kitabındaki açıklardan faydalanan General Motors, üçüncü nesil Caddy prototipi olarak tanımladıkları aracı tasarlarken "markanın ana karakteristiklerini" korumayı ve "Cadillac'ın geleceğini etrafına kurabilecekleri" bir temel oluşturmayı hedefledi.

Cadillac'ın dış tasarımcısı Chris Mikalauskas, “GTP Hypercar Projesi, biçim ve işlevin benzersiz bir birleşimi ve Cadillac'ın gelecekteki performans estetiğini sergiliyor."

"Daha fazlası da gelecek, yarış arabalarından tutun muazzam üretim araçlarına kadar uzanan bir yelpazemiz var." dedi.

Global Cadillac'ın başkan yardımcısı Rory Harvey ise WEC ve IMSA'da yarışmanın markaya "yeteneğini, işçiliğini ve teknolojisini sergileme fırsatı" vereceğini belirtti.

2002'den bu yana Le Mans'tan uzak kalan Cadillac'ı efsanevi yarışa geri döndürecek olan Project GTP Hypercar, Dallara'nın gelecek nesil LMP2'sinin temeli etrafında geliştirildi.

Otomobilin karşımıza çıktığı sanal lansman sırasında Cadillac, LMDh'de zorunlu kılınan özel hibrit sistemle uyumlu ve tamamen yeni 5.5 litrelik bir V8 güç ünitesi geliştirildiğini de açıkladı.

Cadillac LMDh prototype Photo by: Cadillac Communications

Motorun turboşarjlı mı, yoksa DPi-V.R'deki mevcut 5.5 litrelik ünite gibi normal emişli mi olacağı ise henüz belirsiz.

LMDh kuralları, böyle büyük kapasiteli bir motor için normal emişli konfigürasyonları işaret eden, aktarma organının içten yanmalı elemanı için minimum 180 kg ağırlığı zorunlu kılıyor.

Caddy LMDh, yıl sonundaki IMSA testlerinden önce -firmanın açıklaması "bu yaz" şeklindeydi- ilk testleri için piste çıkacak. Otomobilin homologasyonu ise 2023 IMSA serisinin açılış yarışından, Ocak ayındaki Daytona 24 Saat'teki ilk yarıştan önce gerçekleştirilecek.

Perşembe günkü duyuruda WEC ve IMSA'daki programların nasıl yürütüleceği konusunda herhangi bir açıklama ise yoktu.

Chip Ganassi Racing ve Action Express Racing, geçtiğimiz Ağustos ayında LMDh projesi için ortaklık kurulacak takımlar olarak açıklandı, ancak kaynakların iki seri arasında nasıl bölüneceği konusu belirsizliğini koruyor.

Ganassi'nin WEC programını yürütürken diğer yandan IMSA'daki varlığını sürdürmesi bekleniyor. Action Express ise tarihinde ilk kez Le Mans'ta yarışma arzusunu dile getirmiş durumda.

GM spor araba yarışları program yöneticisi Laura Klauser, "Le Mans'ta genel klasman galibiyeti için Cadillac gibi ikonik bir Amerikan markasıyla yarışmak büyük bir onurdur."

"Ekibimiz, uluslararası alanda ve dünyanın en zorlu yarışında en iyilere karşı yarışarak Cadillac'ın yarış mirasını devam ettirmekten heyecan duyuyor."