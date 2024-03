Cadillac, teknik ihlal nedeniyle WEC Katar yarışından diskalifiye edildi

Earl Bamber, Alex Lynn ve Sebastien Bourdais tarafından paylaşılan 2 numaralı Chip Ganassi yönetimindeki Cadillac V-Series.R, yarış sonrası yapılan kontrollerde aracın kaportasının homologe modele uymadığının ortaya çıkmasının ardından Losail Uluslararası Pisti'ndeki beşincilik derecesini kaybetti.

Cuma günü yayınlanan bir raporda, "3D taramadan ve daha ileri incelemelerden elde edilen sonuç, sol tarafa ve sağ tarafa takılan bu arka difüzör şeritlerinin, izin verilen toleranslar da dahil olmak üzere resmi karoser CAD tasarımındaki nominal değerden daha yüksek (Z ekseninde) ve yanlış hizalanmış (Y ekseninde) olduğunu göstermektedir." denildi.

Komiserler, Katar yarışını takip eden gece, 3 Mart'ın erken saatlerinde, 2 numaralı Caddy'nin teknik düzenlemelerin 3.11.2 maddesini ihlal ettiğini ortaya koyan iki teknik rapor aldı.

Takım menajeri Stephen Mitas daha sonra 16 Mart'ta komiserler tarafından çağrıldı ve Mitas inceleme ekibi tarafından yapılan ölçümlerin doğru olduğunu teyit etti.

Photo by: JEP / Motorsport Images

Cadillac savunmasında, şasi ortağı Dallara'dan teknik bir rapor sundu ve iki parçanın GM markasına son kalite kontrolleri yapılmadan teslim edildiğini itiraf etti.

Her ne kadar komiserler Cadillac ya da Dallara'nın kötü bir niyeti olmadığını kabul etse de, FIA ve Automobile Club de l'Ouest tarafından belirlenen teknik düzenlemeleri ihlal ettiği için aracın yarıştan diskalifiye edilmesine karar verildi.

#2 Caddy, Katar'daki 10 saatlik yarıştan diskalifiye edilen ikinci araç olurken, finiş için hazır görünen #93 Peugeot 9X8 de yakıtının bitmesinin ardından pist üzerinde durmuş ve çifte kural ihlali nedeniyle diskalifiye edilmişti.

Cadillac'ın diskalifiye olmasının ardından Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Nyck de Vries'in #7 Toyota GR010 HYBRID'ini beşinci sıraya yükseldi. Bu aynı zamanda BMW'nin 20 numaralı M Hybrid V8 ile 10. sıraya yükselerek son puanı aldığı anlamına geliyor.

Photo by: JEP / Motorsport Images

Ayrı bir ceza olarak, AF Corse takımına Katar hafta sonu boyunca üç operasyonel personeli gizlediği için 60.000 $ para cezası verildi.

Yarış sırasında, FIA Sportif delegesi bir denetim gerçekleştirdi ve üç kişinin (Paolucci, Bedogni, Zaccaria olarak tanımlandı) bilgisayarların arkasında oturduğunu ve yarış araçlarıyla ilgili teknik konularda çalıştığını tespit etti.

Operasyonel personeli tanımlamak için kullanılan pembe bileklikleri takmamışlardır.

Kendilerini FIA'ya pazarlama ve iletişim personeli olarak tanıttılar ve geçiş kartlarının Ferrari tarafından verildiğini açıkladılar.

Daha sonra FIA, Ferrari'nin hiper otomobil programıyla herhangi bir ilgileri olup olmadığını inceledi. Ancak AF Corse takım yöneticisi Bati Pregliasco AF Corse takım yöneticisi ve Ferrari temsilcisi Mauro Barbieri ile konuştuktan sonra bu şüphe ortadan kalktı.

Ancak, meslekleri mühendislik olduğu için, 30.000 doları askıya alınmış olmak üzere 60.000 dolarlık bir para cezası açıklandı.

Komiserler, "üç mühendisin kendilerini pazarlamacı olarak tanıtan nitelikleri hakkındaki yalanlarının, FIA Sportif Delegesi tarafından şaşırtıldıkları andaki faaliyetlerinin gerçekliğini örtbas etme çabasından başka bir anlamı olmadığını" belirttiler.

Paolucci, Bedogni ve Zaccaria başlangıçta Ferrari tarafından iki operasyonel olmayan personel listesi altında gösterilmiş ancak simülasyon ve teknik uygulamalar üzerinde çalışırken yakalanmışlardı.

Hakemler yaptıkları açıklamada, "bu kişilerin 54 numaralı GT3 aracı için VISTA AF CORSE takım menajeri ve sportif direktörü Bay Francesco Gromeneda ve Bay Ron Reichert tarafından Acotech aracılığıyla WEC sportif yönetimine sunulan ilk operasyonel olmayan personel listesinde yer aldığını belirttiler."

"Liste, bazılarının mühendis olmaları ve takımın kendisi tarafından bu nitelikte beyan edilmeleri nedeniyle operasyonel olmayan personel olmadıkları gerekçesiyle reddedildi. Takım tarafından daha önce beyan edilen iki mühendisin, Bay Bedogni ve Bay Tognini'nin artık ne operasyonel personel listesinde ne de operasyonel olmayan listede yer almadığı ikinci bir liste sunulmuştur."

"Bu ikinci liste de WEC spor idaresi tarafından aynı gerekçeyle reddedildi. Çünkü Bay Zaccaria her zaman operasyonel olmayan personel listesinde yer alıyordu."

"Daha sonra üç isim, Paolucci, Bedgoni ve Zaccaria, yarışmacı tarafından sunulan ve WEC spor idaresi tarafından onaylanan nihai listelerden (operasyonel ve operasyonel olmayan personel) kayboldu." denildi.

